NATO, Rusya'nın Danimarka hava sahasını ihlal ettiğini açıkladı - Son Dakika

NATO, Rusya'nın Baltık Denizi üzerinde ABD Hava Kuvvetlerine ait B-52 tipi bombardıman uçağını engellediği sırada Danimarka hava sahasını ihlal ettiğini açıkladı.

Geçtiğimiz Cuma günü akşam saatlerinde ABD Hava Kuvvetlerine ait B-52 tipi bombardıman uçağı Baltık Denizi üzerinde keşif uçuşu yaptığı sırada Rusya'nın Kaliningrad şehrindeki hava üssünden kalkan Su-57 tipi savaş uçakları, ABD'ye ait bombardıman uçağına müdahale etmişti. Engelleme sonrası politik gerilim baş gösterdi.

NATO tarafından yapılan açıklamada, Rus uçaklarının Baltık Denizi üzerinde yaptığı önleme sırasında Danimarka hava sahasını ihlal ettiği belirtilerek, "Yaşanılan olay Rusya'nın kışkırtıcı tavırlarının başka bir düzeyini yansıtıyor" denildi.

NATO'nun sınır ihlali iddiası ile yaptığı açıklama ve yayınladığı rapor tüm dünya basınına servis edilirken, Rusya'dan rapora ve yapılan açıklamaya dair henüz bir açıklama gelmedi. - MOSKOVA