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NATO, Rusya'nın tekliflerine bu hafta karşılık verecek - Son Dakika

NATO, Rusya'nın tekliflerine bu hafta karşılık verecek

25.01.2022 23:31
NATO, Rusya'nın tekliflerine bu hafta karşılık verecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın geçen ay NATO'ya yaptığı anlaşma teklifine bu hafta yazılı olarak karşılık vereceklerini bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın geçen ay NATO'ya yaptığı anlaşma teklifine bu hafta yazılı olarak karşılık vereceklerini bildirdi.

CNN televizyonuna konuşan Stoltenberg, Kremlin'in tekliflerine karşılık bekledikleri yolundaki açıklamasının ardından, NATO'nun yazılı karşı teklif metnini bu hafta göndereceklerini söyledi.

Stoltenberg, "Şu anda tekliflerimizi, yazılı metni sonuçlandırıyoruz. Bu hafta kendilerine göndereceğiz. Bunu ABD ile paralel şekilde yapacağız çünkü ABD birkaç hafta önce bir anlaşma teklifi almıştı. Aynı şekilde biz de benzer bir taslak almıştık. Ana hatlarıyla oturup konuşmaya hazır olduğumuzu söyleyeceğiz." dedi.

Stoltenberg, NATO'nun silahların kontrolü, silahsızlanma, askeri faaliyetlerde şeffaflık, riskleri düşürme mekanizması ve Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili diğer konuları konuşmaya hazır olduklarını belirtti.

"Rusya'nın endişelerini dinlemeye hazırız." ifadesini kullanan Stoltenberg, Ukrayna-Rusya krizine çözüm için "halen diplomatik bir yol bulunduğunu" vurguladı. Stoltenberg, bunun için Rusya'nın gerginliği düşürmesi ve NATO ile iyi niyet içinde görüşmeye hazır olması gerektiğini kaydetti.

Stoltenberg, "NATO Ukrayna'ya muharip birlikler konuşlandırmayacak. Ancak hazır olduğumuzdan ve özellikle ittifakın doğusundaki tüm müttefikleri savunma taahhüdümüzle ilgili yanlış anlaşılma bulunmadığından emin olmalıyız." ifadesini kullandı.

Rusya'nın güvenlik garantileri teklifleri

Rus ordusunun, Ukrayna sınırında son aylarda yaptığı askeri tahkimat sonrası NATO ile Rusya arasında gerginlik artmış, ilişkiler Soğuk Savaş sonrası en düşük seviyeye gerilemişti. Rusya, Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunacağı iddiasını reddetmişti.

Rusya, ABD ve NATO'ya aralık ayında ilettiği güvenlik garantileri konulu anlaşma tekliflerinde, NATO'nun genişlemesinden vazgeçilmesine dair taahhüt istemişti.

ABD'nin eski Sovyetler Birliği ülkelerinde ve NATO üyesi olmayan ülkelerde askeri üs kurmaması, herhangi bir askeri faaliyette bulunmak için bu ülkelerin altyapısını kullanmaması ve bu ülkelerle askeri iş birliği yapmaması talepleri de taslak anlaşma metinlerinde yer alıyor.

Rusya'nın teklifinde, nükleer silahların ülkelerin kendi toprakları dışında konuşlandırılmaması ve ulusal topraklar dışında konuşlandırılan bu tür silahların geri çekilmesine yönelik maddeler de bulunuyor.

Son olarak NATO, Baltık bölgesi ile Romanya ve Bulgaristan'a savaş uçakları ve savaş gemileri gönderileceğini duyurmuştu.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "İttifakın doğu kısmında mevcudiyetimizi daha da artırmayı düşünüyoruz. İlave NATO muharip birliklerinin konuşlandırılması da buna dahildir." demişti.

NATO'nun Avrupa'nın güneydoğusunda da askeri varlığını artırmayı değerlendirdiği bildirilmişti.

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Kaynak: AA

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