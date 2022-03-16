NATO, Rusya'nın Ukrayna ile görüşmelerde samimiyetine dair sahada işaret görmüyor - Son Dakika

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna ile müzakerelerde samimi olduğuna dair sahada bir işaret görmediklerini söyledi.

Stoltenberg, NATO karargahında düzenlenen olağanüstü nitelikteki NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın bitiminde basın toplantısı düzenledi.

Bugünkü toplantıda, Ukrayna'ya askeri mali ve insani yardımların devamı konusunda uzlaşı bulunduğunu belirten Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e savaşı durdurma, askerlerini çekme ve diplomasiye dönme çağrısı yaptı.

Haftaya olağanüstü nitelikli NATO Liderler Zirvesi düzenleneceğini hatırlatan Stoltenberg, NATO'nun uzun vadeli güvenliği konusundaki değişiklikleri ele alacaklarını aktardı.

Stoltenberg, "Güvenliğimiz için yeni bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Bu yüzden toplu savunma ve caydırıcılığımızı uzun vadeli olarak yeniden düzenlemeliyiz." dedi.

Stoltenberg, bugünkü toplantıda bunun için askeri komutanlara seçenek hazırlamaları konusunda görev verildiğini aktardı.

NATO asker göndermeyecek

NATO'nun Ukrayna'da savaşın tarafı olmayacağını tekrarlayan Stoltenberg, Ukrayna'ya asker göndermeyeceklerini, hava ve kara unsurlarının Ukrayna'da görev yapmayacağını bildirdi.

Stoltenberg, çatışmaların Ukrayna'nın ötesine geçmemesi ve yıkımın daha fazla olmaması için sorumlulukları bulunduğunu, Ukrayna'ya destek vereceklerini ancak asker göndermeyeceklerini yineledi.

NATO üyeliği Ukrayna'nın ve 30 üyenin kararıdır

Ukrayna'nın Rusya ile olası bir anlaşma için NATO üyeliği hakkındaki duruşunu "soğutup soğutmadığına" yönelik soruyu yanıtlayan Stoltenberg, şu karşılığı verdi:

"Ukrayna'ya olan mesajımız yıllardır aynı. Ukrayna, egemen ve bağımsız bir ülkedir, kendi yolunu seçme hakkı vardır. Ukrayna'da demokratik şekilde seçilmiş hükümetin kararlarına saygı gösteririz. NATO üyesi olup olmama istekleri onlara ve NATO'nun 30 üyesine kalmış bir şeydir. Rusya'nın böyle bir süreci veto etme hakkı yoktur."

"Rusya'nın samimiyetine dair sahada işaret yok"

Rusya ile Ukrayna krizinin çözümü için diplomatik çabaları desteklediklerini belirten Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna ile müzakerelerde çözüm için samimi olup olmadığına yönelik soruyu yanıtlarken şunları söyledi:

"Sahada hiçbir işaret görmüyoruz. Bu yüzden Rusya'ya bu müzakerelere iyi niyetle yürütme çağrısında bulunuyoruz. NATO, bu görüşmelerin bir tarafı değil. Bu görüşmelerle ilgili bazı haberler görüyoruz ama bu görüşmelerin sonuçları hakkında spekülasyon yapmamanın veya erken kanıya varmamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Ukrayna'nın müzakere masasında elde edeceği şeyler sahadaki durumla çok bağlantılı. Bu nedenle Ukrayna'ya verdiğimiz destek müzakerelerde kabul edilebilir bir sonuç elde etmelerine yardımcı olacaktır."