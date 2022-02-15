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NATO: Rusya'nın Ukrayna sınırlarında güçlerini azalttığına dair işaret görmedik - Son Dakika

NATO: Rusya'nın Ukrayna sınırlarında güçlerini azalttığına dair işaret görmedik

15.02.2022 15:44
NATO: Rusya'nın Ukrayna sınırlarında güçlerini azalttığına dair işaret görmedik

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın bazı birliklerinin geri döndüğü açıklaması üzerine, Ukrayna sınırlarında güçlerin azaldığına dair işaret görmediklerini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın bazı birliklerinin geri döndüğü açıklaması üzerine, Ukrayna sınırlarında güçlerin azaldığına dair işaret görmediklerini söyledi.

Stoltenberg, yarın başlayacak ve iki gün sürecek NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

Rusya Savunma Bakanlığının tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan bazı askeri birliklerin, bağlı bulundukları üslere dönmeye başladıklarını duyurduğunu hatırlatılan Stoltenberg, "Şu ana kadar sahada herhangi bir gerileme görmedik. Ukrayna sınırlarında Rus askeri personelinin azaldığına dair herhangi bir işaret görmedik." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, "Ancak Rusya'nın yaptıklarını ve Moskova'dan gelen ve temkinli bir iyimserlik sağlayan, diplomatik çabalara devam etme istekliliğine ilişkin işaretleri izlemeyi ve yakından takip etmeyi sürdüreceğiz." dedi.

Geçen bahardan bu yana sahada hareket halinde güçler gördüklerini, bu hareketin "gerçek bir gerilimi azaltmayı" temsil etmediğini vurgulayan Stoltenberg, Rusya'nın birlikleri çekse de ekipmanı geride bıraktığının ve bunun çok hızlı şekilde takviye edebilir olduğunun altını çizdi.

Stoltenberg, "Görmemiz gereken şey, birliklerin ciddi ölçüde geri çekilmesi ve bu sırada geride ağır teçhizat bırakmamasıdır." şeklinde konuştu.

NATO: Rusya'nın Ukrayna sınırlarında güçlerini azalttığına dair işaret görmedik
NATO: Rusya'nın Ukrayna sınırlarında güçlerini azalttığına dair işaret görmedik
NATO: Rusya'nın Ukrayna sınırlarında güçlerini azalttığına dair işaret görmedik
NATO: Rusya'nın Ukrayna sınırlarında güçlerini azalttığına dair işaret görmedik

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Jens Stoltenberg, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel NATO: Rusya'nın Ukrayna sınırlarında güçlerini azalttığına dair işaret görmedik - Son Dakika


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