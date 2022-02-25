NATO, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik "tam teşekküllü işgalini" kınadı - Son Dakika
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NATO, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik "tam teşekküllü işgalini" kınadı

25.02.2022 20:58
NATO, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik "tam teşekküllü işgalini" kınadı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı sonrasında olağanüstü toplanan NATO Zirvesi hakkında yayımlanan bildiride "Ukrayna'nın demokratik yollarla seçilmiş Devlet Başkanı, parlamentosu ve hükümeti ile vatanlarını savunan cesur Ukrayna halkının yanındayız." ifadesine yer verildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı sonrasında olağanüstü toplanan NATO Zirvesi hakkında yayımlanan bildiride "Ukrayna'nın demokratik yollarla seçilmiş Devlet Başkanı, parlamentosu ve hükümeti ile vatanlarını savunan cesur Ukrayna halkının yanındayız." ifadesine yer verildi.

Video konferans yöntemiyle yapılan NATO Zirvesi'nin bildirisinde Ukrayna'ya destek mesajı ve Rusya'ya kınama yer aldı.

Bildiride, Avro-Atlantik güvenliğine yönelik onlarca yıllık dönemdeki en büyük tehdidin görüşüldüğü belirtilerek " Belarus'un kolaylaştırdığı Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tam teşekküllü işgalini en kuvvetli şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Rusya'ya derhal saldırılarını durdurması ve güçlerini çekmesi çağrısı yapılan bildiride, saldırıların acımasız ve haksız olduğu, Avrupa'da barışın bozulduğu, Rusya'nın eylemlerinden sorumlu tutulacağı vurgulandı.

"Kimse Rus hükümetinin yalanlarına kanmamalı." ifadesine yer verilen bildiride, Rusya'nın diplomasi yolunu tercih etmediği, uluslararası hukuku ihlal ettiği hatırlatıldı.

Bildiride, "Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'ya saldırma kararı, Rusya'nın uzun yıllar ekonomik ve siyasi bakımdan ağır bedel ödeyeceği korkunç bir hatadır. Rusya'ya büyük ve eşi görülmemiş yaptırımlar uygulanmaya başlamıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Ukrayna'nın demokratik yollarla seçilmiş Devlet Başkanı, parlamentosu ve hükümeti ile vatanlarını savunan cesur Ukrayna halkının yanındayız." mesajının verildiği bildiride, NATO'nun Avrupa güvenliğinin temel ilkelerine bağlılığın sürdüğü, her ülkenin kendi yolunu seçme hakkı bulunduğu ve Ukrayna'ya siyasi ve pratik desteklerin süreceği bildirildi.

Bildiride şunlar kaydedildi:

"Rusya'nın eylemleri ışığında NATO'nun caydırıcılık ve savunma duruşu için gerekli sonuçları çıkaracağız. Müttefikler Washington Anlaşması'nın 4. maddesi uyarınca istişarelerde bulunmuştur. Müttefiklerin savunması ve güvenliği için gerekli kararları ve tedbirleri almaya devam edeceğiz. İttifakın doğusuna savunma amaçlı kara ve hava kuvvetleri, NATO bölgesi geneline deniz varlıkları konuşlandırdık. Kendimizi olasılıklara hazırlamak ve müttefik bölgesinin güvenliğini sağlamak için NATO'nun savunma planlarını harekete geçirdik. Şimdi İttifakın doğusuna ciddi ilave savunma amaçlı güç konuşlandırması yapmaktayız. Şimdi ve gelecekte İttifakın güvenilir ve güçlü caydırıcılığı ve savunmasının sağlanması adına gerekli her türlü konuşlandırmayı yapacağız."

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Nato Zirvesi, Saldırı, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel NATO, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 'tam teşekküllü işgalini' kınadı - Son Dakika


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