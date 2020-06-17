NATO, Rusya tehdidine karşı kabiliyetlerini geliştirme kararı aldı - Son Dakika

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg,"NATO Savunma Bakanları Rusya'dan kaynaklanan sınamalara karşı siyasi ve askeri unsurlar içeren dengeli bir paket üzerinde anlaştı. Bu çerçevede hava ve füze savunmamızı, geleneksel kabiliyetlerimizi geliştirmeye, istihbarat ve tatbikatlarımızı uyarlamaya karar verdik." dedi.

Stoltenberg, Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk gün oturumlarının ardından basın toplantısı düzenledi.

Savunma bakanlarının caydırıcılık ve savunmaya odaklandığını ifade eden Stoltenberg, devlet ve devlet dışı aktörlerin istikrarsızlaştırma, müttefiklere zarar verme ve bölme çabalarının sürdüğünün altını çizdi.

Stoltenberg, NATO'nun üyelerini her türlü tehdide karşı savunmaya hazır olduğunu belirtti.

Rusya'nın artan nükleer füze kabiliyetinin genişlediğine işaret eden Stoltenberg, bunun aynı zamanda Moskova'nın "nükleer retoriğiyle" birleşerek tehlikeli ve istikrarsızlaştırıcı rol oynadığını kaydetti.

Stoltenberg, "NATO Savunma Bakanları Rusya'dan kaynaklanan sınamalara karşı siyasi ve askeri unsurlar içeren dengeli bir paket üzerinde anlaştı. Bu çerçevede hava ve füze savunmamızı, geleneksel kabiliyetlerimizi geliştirmeye, istihbarat ve tatbikatlarımızı uyarlamaya karar verdik." açıklamasında bulundu.

Bazı müttefiklerin Patriot ve SAMP/T bataryaları ile hava ve füze sistemlerini geliştirmeye karar verdiğini kaydeden Stoltenberg, NATO'nun aynı zamanda beşinci nesil savaş uçaklarına da yatırım yapmaya başladığını hatırlattı.

Stoltenberg, nükleer alanda NATO'nun Rusya ile aynı faaliyetlerde bulunmadan caydırıcılık ve savunma gücünü korumaya devam edeceğini, Çin'in de önemli bir askeri güç olarak küresel silahsızlanma kontrolüne katkı sağlaması gerektiğini ifade etti.

Afganistan ve Irak

Genel Sekreter Stoltenberg, savunma bakanlarının aynı zamanda Afganistan ve Irak'taki misyon ve operasyonları görüştüğünü belirtti.

Müttefiklerin Afganistan'ın uzun vadeli güvenliğine olan bağlılığını muhafaza ettiğinin altını çizen Stoltenberg, "Afganistan'daki barış sürecini desteklemek için, müttefiklerle koordinasyon halinde, ülkedeki mevcudiyetimizde değişikliğe gitmeyi düşünüyoruz." dedi.

Stoltenberg, NATO'nun Irak'a hükümetin daveti üzerine destek sağlamaya başladığını anımsatarak, terör örgütü DEAŞ'ın yeni tip koronavirüs salgınını (Kovi-19) suistimal etmeye çalıştığını söyledi.

NATO'nun Irak'a uluslararası terörle mücadele konusunda destek vermeye devam edeceğine işaret eden Stoltenberg, ittifakın Irak ve Afganistan'a Kovid-19'la mücadele konusunda da yardımcı olduğunu hatırlattı.

Operasyon İrini

Stoltenberg, Avrupa Birliği'nin (AB) Operasyon İrini için destek isteyip istemediğine ilişkin bir soru üzerine, konunun gündeme geldiğini, henüz bir karar alınmadığını ifade etti.

Müttefikler arasında bazı görüş ayrılıkları bulunduğuna işaret eden Stoltenberg, "Bu farklılıkların üstesinden gelebilmemiz NATO'yu güçlü kılmıştır." mesajını verdi.