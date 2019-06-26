Son Dakika Haberleri: NATO, Rusya'ya karşı tedbir almaya hazırlanıyor
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NATO, Rusya'ya karşı tedbir almaya hazırlanıyor

20 dakika önce

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "(Rusya'nın INF Antlaşması'ndan çekilmesi) Savunma bakanları, tatbikatlar, istihbarat, gözetim ve keşif kabiliyetlerinin geliştirmesini içeren bazı tedbirleri ele aldı.

NATO, Rusya'ya karşı tedbir almaya hazırlanıyor, System.String[]
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "(Rusya'nın INF Antlaşması'ndan çekilmesi) Savunma bakanları, tatbikatlar, istihbarat, gözetim ve keşif kabiliyetlerinin geliştirmesini içeren bazı tedbirleri ele aldı." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:13 
baka, rusya, Ekonomi
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