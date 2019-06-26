NATO, Rusya'ya karşı tedbir almaya hazırlanıyor
20 dakika önce
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "(Rusya'nın INF Antlaşması'ndan çekilmesi) Savunma bakanları, tatbikatlar, istihbarat, gözetim ve keşif kabiliyetlerinin geliştirmesini içeren bazı tedbirleri ele aldı.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "(Rusya'nın INF Antlaşması'ndan çekilmesi) Savunma bakanları, tatbikatlar, istihbarat, gözetim ve keşif kabiliyetlerinin geliştirmesini içeren bazı tedbirleri ele aldı." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:13
Ülkeyi ayağa kaldıran görüntüler! Hemşire, tedavi gören çocuğu yatağa bağladı
Rusya: S-400'ler yüzde 99 hazır
Fener Ol için atılan SMS 1,6 milyonu geçti
10 milyon liralık vurgun! Üç çocuğu ve eşini bıraktı, Azeri sevgilisiyle yurt dışına kaçtı