NATO, Rusya'ya karşı tedbir almaya hazırlanıyor

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "(Rusya'nın INF Antlaşması'ndan çekilmesi) Savunma bakanları, tatbikatlar, istihbarat, gözetim ve keşif kabiliyetlerinin geliştirmesini içeren bazı tedbirleri ele aldı." dedi.

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