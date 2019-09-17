Son Dakika Haberleri: NATO Saudi Aramco saldırısından endişeli
Son Dakika Ekonomi Haber

NATO Saudi Aramco saldırısından endişeli

37 dakika önce

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketinin tesislerine yönelik saldırıların tüm NATO müttefiklerini açık şekilde endişelendirdiğini söyledi.

NATO Saudi Aramco saldırısından endişeli, System.String[]

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketinin tesislerine yönelik saldırıların tüm NATO müttefiklerini açık şekilde endişelendirdiğini söyledi.

Suudi Arabistan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:20 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum
Milli uçan araba "Cezeri" TEKNOFEST'te görücüye çıktı Galatasaray'ın Avrupa maçlarında sponsoru THY oldu Danimarka'da bir belediye haftalık 4 gün mesai 3 gün tatil uygulamasına geçti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 13:57:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: NATO Saudi Aramco saldırısından endişeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]