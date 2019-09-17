NATO Saudi Aramco saldırısından endişeli
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketinin tesislerine yönelik saldırıların tüm NATO müttefiklerini açık şekilde endişelendirdiğini söyledi.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketinin tesislerine yönelik saldırıların tüm NATO müttefiklerini açık şekilde endişelendirdiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:20
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