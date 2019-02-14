Son Dakika Haberleri: NATO Savunma Bakanları Afganistan'ı Görüşüyor

NATO Savunma Bakanları Afganistan'ı Görüşüyor

2 saat önce

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Afganistan'daki misyonumuz öncelikli konularımız arasında olmaya devam ediyor.

NATO Savunma Bakanları Afganistan'ı Görüşüyor, System.String[]
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Afganistan'daki misyonumuz öncelikli konularımız arasında olmaya devam ediyor." dedi.

Stoltenberg, Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci günü açılış konuşmasında, "Afganistan'daki misyonumuz öncelikli konularımız arasında olmaya devam ediyor. Afgan güçlerinin eğitimi ve fonlanması konusundaki desteğimiz de sürüyor." ifadelerini kullandı.

Afganistan'daki NATO faaliyetlerinin ele alınacağı söz konusu oturumda, NATO'nun Irak ve Kosova'daki misyonları da görüşülecek.

NATO'nun Afganistan'da 16 binden fazla askeri bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:51 Kaynak: AA

Brüksel, Jens Stoltenberg, Afganistan, Güncel
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