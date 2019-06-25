Son Dakika Haberleri: NATO savunma bakanları Brüksel'de buluşacak
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NATO savunma bakanları Brüksel'de buluşacak

1 saat önce

NATO üyesi ülkelerin savunma bakanları 26-27 Haziran'da Brüksel'de bir araya gelecek.

NATO savunma bakanları Brüksel'de buluşacak, System.String[]
NATO üyesi ülkelerin savunma bakanları 26-27 Haziran'da Brüksel'de bir araya gelecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:48 
Brüksel, Ekonomi
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