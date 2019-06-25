NATO savunma bakanları Brüksel'de buluşacak
1 saat önce
NATO üyesi ülkelerin savunma bakanları 26-27 Haziran'da Brüksel'de bir araya gelecek.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:48
NATO üyesi ülkelerin savunma bakanları 26-27 Haziran'da Brüksel
'de bir araya gelecek.
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