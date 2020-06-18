NATO Savunma Bakanları, Covid-19'da ikinci dalga riskini görüştü - Son Dakika

NATO Savunma Bakanları, Covid-19'da ikinci dalga riskini görüştü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg başkanlığında NATO Savunma Bakanları video konferans ile toplantı gerçekleştirdi.

NATO Savunma Bakanları, Covid-19'da ikinci dalga riskini görüştü, System.String[]

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg başkanlığında NATO Savunma Bakanları video konferans ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Covid-19 salgınında ikinci dalga riski görüşüldü.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg başkanlığında NATO Savunma Bakanları video konferans yolu ile toplantı gerçekleştirdi. Stoltenberg, toplantı sonrası yaptığı açıklamada Covid-19 salgınında ikinci dalga riskinin görüşüldüğünü aktardı. Genel Sekreter, "NATO Savunma Bakanları, Covid-19'a vereceğimiz yanıtın bir sonraki adımlarına karar vermek için bir araya geldi. NATO'nun temel görevi güvenilir, etkili ve caydırıcı savunma sağlamaya devam etmektir. Pandemi boyunca yaptığımız şey de buydu. Kuvvetlerimizin her türlü tehdide karşı uyanık ve hazır olmasını sağlamak için tüm tedbirleri aldık. Çünkü bu sağlık krizinin bir güvenlik krizi haline gelmemesi esastır. NATO ve Müttefik orduları da Covid-19'a karşı sivil mücadeleyi destekleyen kilit bir rol oynadılar. Bu rol, temel tıbbi malzemelerin ve hastaların hava yoluyla taşınması ile sahra hastanelerinin inşasını içeriyor. Dünya tıp yetkilileri, salgında ikinci bir dalga görebileceğimiz konusunda bizleri uyardılar. Dolayısıyla NATO, sivil çabalara güçlü destek sağlamaya devam edecektir" dedi.

NATO Savunma Bakanlarının aldıkları kararları da açıklayan Stoltenberg, "Bugün bakanlar üç karar aldı. Müttefiklere ve ortaklara destek sağlamak amacıyla yeni bir operasyon planı üzerinde anlaştık. Ayrıca, tıbbi ekipman ve malzeme stoğu oluşturmayı kabul ettik. Hızlı bir şekilde tıbbi malzeme ve hizmetler almamızı sağlamak için yeni bir fon üzerinde anlaştık. Birçok müttefikin stoklara tıbbi ekipman bağışlamayı ve finansmana katkıda bulunmayı teklif etmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu Müttefiklerin birlik ve dayanışmasının bir işaretidir. Müttefikler birbirlerini destekledikçe ve ortaklarımızla birlikte Covid-19 salgınında olası ikinci bir dalga olması halinde birbirimizi desteklemeye hazırız. Acıyı azaltmak ve hayat kurtarmak için" ifadelerini kullandı.

"AB VE DİĞER ULUSLARARASI ORTAKLARLA YAKIN ÇALIŞACAĞIZ"

Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilere de değinen NATO Genel sekreteri Stoltenberg, "Ayrıca AB ve diğer uluslararası ortaklarla yakın çalışacağız. ve gelecekte her türlü sağlık krizine yanıt vermek için daha geniş bir yaklaşımla hazırlıklarımızı hızlandıracağız. Bakanlar ayrıca ulusal dayanıklılığı da tartıştılar. Kritik altyapımızı korumamız gerekiyor. Sivil ulaşım, enerji ve iletişim gibi. Dayanıklılık ilk savunma hattımızdır ve kolektif güvenliğimiz buna bağlıdır" dedi.

Stoltenberg, "Bugün bakanlar, siber tehditleri, tedarik zincirlerinin güvenliğini ve yabancı mülkiyeti kontrolünün sonuçlarını daha fazla dikkate almak için NATO'nun ulusal esneklik yönergelerini güncellemeye karar verdiler. Ayrıca Yüksek Temsilci ve Başkan Yardımcısı Joseph Borrell ile yakın ortaklarımız, Finlandiya ve İsveç'le iş birliğimiz için mutluyum. Siber savunma ve dezenformasyona karşı mücadele gibi alanlarda son aylarda AB ile iş birliğimizi de yoğunlaştırdık. Stratejik ortaklığımız hem AB'yi hem de NATO'yu daha güçlü ve daha güvenli hale getiriyor" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde duyurulan NATO 2030 stratejisine değinen Stoltenberg, "NATO 2030'a baktığımızda, daha da küresel bir yaklaşım benimsememiz gerektiğine inanıyorum. Benzer düşünen ülkelerle çalışmamız gerekiyor. Bu yüzden yakın ortağımız olan Avustralya'nın savunma bakanı bize katıldığı için memnunum. Bu tür bir toplantıya ilk kez katıldı. Ortaklarımızdan bazıları çok uzakta olabilir, ancak aynı zorlukların çoğuyla karşı karşıyayız. ve aynı değerleri paylaşıyoruz. Bu yüzden birlikte daha da yakın çalışmamız mantıklı" dedi.

(İHA)

Jens Stoltenberg, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 08:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel NATO Savunma Bakanları, Covid-19'da ikinci dalga riskini görüştü - Son Dakika

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