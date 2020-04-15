NATO Savunma Bakanları Covid-19 gündemiyle toplandı - Son Dakika
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NATO Savunma Bakanları Covid-19 gündemiyle toplandı

6 saat önce

NATO Savunma Bakanları, Covid-19 gündemiyle video konferans yoluyla bir araya gelirken, toplantıda krizle mücadelede atılacak adımlar konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

NATO Savunma Bakanları Covid-19 gündemiyle toplandı, System.String[]

NATO Savunma Bakanları, Covid-19 gündemiyle video konferans yoluyla bir araya gelirken, toplantıda krizle mücadelede atılacak adımlar konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

NATO Savunma Bakanları, Covid-19 ile mücadelede atılacak adımlara yönelik kararlar almak üzere video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Toplantıda sonrası açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Kriz, uluslarımızın dayanıklı ve birlik içinde olduğunu gösterdi. Askerlerimiz halihazırda ulusal sivil çabaların desteklenmesinde kilit bir rol oynamaktadır. Müttefikler, NATO mekanizmalarını kullanarak hayatlarını kurtarmak için birbirlerine yardım ediyorlar" şeklinde konuştu.

NATO Savunma Bakanlarının korona virüs ile mücadelede atılacak adımlar konusunda anlaştığı duyurulurken toplantı sonrası NATO tarafından yapılan resmi açıklamada ise toplantıda ele alınan konulara değinildi. Açıklamada, "NATO Savunma Bakanları, devlet ve devlet dışı aktörler tarafından artan düzeyde dezenformasyon ve propagandaya karşı koymanın önemini tartıştı. Müttefikler bu yalanları tanımlamak, izlemek ve ortaya çıkarmak için birlikte çalışıyorlar" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Bakanlar ayrıca, NATO'nun krizin uzun vadeli etkilerini, operasyonlarını ve neredeyse bir milyar vatandaşını koruma temel misyonunu da ele aldılar. NATO, bu sağlık krizinin güçlü bir caydırıcılık ve savunma sağlayarak bir güvenlik krizine dönüşmemesini sağlamaya kararlıdır" denildi.

NATO'nun korona virüsle mücadele faaliyetlerinin koordinasyonu hakkında ise, "NATO'nun Yüksek Müttefik Komutanı General Tod Wolters, virüsle başa çıkmak için askeri desteği koordine ediyor. Bu, müttefikler ve ortaklarından gelen tekliflerle destek taleplerini eşleştirmeyi ve NATO'nun yüzlerce ton acil ihtiyaç duyulan ekipmanı ihtiyaç duyulan yere hızlı ve verimli bir şekilde teslim eden benzersiz stratejik hava taşıma kapasitesini koordine etmeyi içeriyor" ifadeleri kullanıldı. - BRÜKSEL

Jens Stoltenberg, Koronavirüs, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 11:02 Kaynak: İHA

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