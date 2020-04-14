NATO savunma bakanları Kovid-19 gündemiyle olağanüstü toplanacak - Son Dakika
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NATO savunma bakanları Kovid-19 gündemiyle olağanüstü toplanacak

7 saat önce

NATO üyesi 30 ülkenin savunma bakanları, güvenli bir hat üzerinden video konferans yoluyla yarın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleyi görüşecek.

NATO savunma bakanları Kovid-19 gündemiyle olağanüstü toplanacak, System.String[]

NATO üyesi 30 ülkenin savunma bakanları, güvenli bir hat üzerinden video konferans yoluyla yarın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleyi görüşecek.

Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın temsil edeceği toplantıya ilişkin basın toplantısı düzenleyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ana gündem maddesinin Kovid-19 olduğunu vurguladı.

Stoltenberg, salgında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Savunma bakanlarının Kovid-19'la mücadele bağlamında atılan adımları gözden geçireceğine dikkati çeken Stoltenberg, NATO'nun en başından beri tedbir almaya ve mücadeleye başladığını belirtti.

Stoltenberg, ittifakın operasyonları ve misyonlarının sürdüğünün altını çizdi.

Benzer şekilde video konferans yoluyla toplanan NATO dışişleri bakanlarının, Kovid-19 bağlamında askeri desteği koordine etmesi için Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Tod D. Wolters'ı görevlendirdiğini anımsatan Stoltenberg, müttefiklerin hava yollarıyla yüz binlerce ton kritik malzemenin nakliyesini gerçekleştirdiğini bildirdi.

"Müttefikler birbirine destek olmaya devam ediyor"

Stoltenberg, müttefiklerin aynı zamanda bilgilerini de paylaştığını aktararak, "Türkiye, İtalya ve İspanya'nın ardından Balkanlar'daki ortaklara tıbbi malzeme gönderdi." dedi.

Geçen hafta Türkiye'den İngiltere'ye tıbbi malzeme ve kişisel koruma eşyası götüren askeri uçağın, ilk kez NATO'nun tek sefer numarasını kullandığına dikkat çeken Stoltenberg, güvenlik güçlerinin aynı zamanda sahra hastanelerinin kurulması ve lojistik konularında sivil girişimlere destek olmaya devam ettiğini vurguladı.

Stoltenberg, "Müttefikler doğru desteği, doğru zamanda, doğru yere göndermeye devam ediyor." diye konuştu.

"Sağlık krizinin bir güvenlik krizine dönmesini engellememiz gerekiyor." diyen Stoltenberg, savunma bakanlarının aynı zamanda ittifakın caydırıcılık ve savunma kabiliyetlerini de görüşeceğini belirtti.

Stoltenberg, son dönemde "yanlış bilginin" yaygınlaşmaya başladığına işaret ederek, "Devlet ve devlet dışı aktörlerin zararlı bilgi yaydığını görüyoruz. Bakanlar, bu bilgilerin nasıl daha iyi tespit ve kontrol edilebileceğini görüşecek. Bizi bölmeye çalışan girişimlere geçit vermeyeceğiz." dedi.

Kovid-19'un sınır tanımadığını ve tüm toplumları sarstığını ifade eden Stoltenberg, NATO'nun da gerekli dersleri almak için ve direncini artırmak için çaba sarf ettiğinin altını çizdi.

"Türkiye önemli bir müttefik"

Stoltenberg, AA muhabirinin "NATO'nun caydırıcılık ve güvenlik sağlama olan temel görevlerini yerine getirmeye devam ettiğini belirttiniz. Bu çerçevede Türkiye, şubat sonunda askerlerinin Esed rejimi tarafından hedef alınmasının ardından NATO'nun 4'üncü maddesinin işletilmesini talep etmiş ve ilave güvenlik tedbirleri alınmasını istemişti. Bu konudaki son gelişmeler nedir?" sorusuna, "Müttefikimiz Türkiye'yi destekliyoruz." yanıtını verdi.

Halihazırda Türkiye'ye uyarlanmış bazı güvence tedbirlerinin uygulandığını anımsatan Stoltenberg, İspanya'nın patriot bataryaları ile erken uyarı ve gözlem uçaklarının (AWACS) bölgede devriye gezmeye devam ettiğini söyledi.

Stoltenberg, NATO'nun Türkiye'deki mevcudiyetini de artırdığına dikkati çekerek, "Ancak daha fazlasını yapabiliriz. Müttefiklerle Türkiye'ye yönelik güvence tedbirlerini nasıl artırabileceğimize ilişkin sürekli irtibat halindeyim. Türkiye ittifakımız için önemli bir müttefik. Sadece terörle mücadelede sağladığı katkılar için değil, aynı zamanda Irak ve Suriye'yle sınır paylaşan tek üye olduğu için önemli. Türkiye terör örgütü DEAŞ'a karşı kaydedilen başarıda çok büyük katkı sağladı." açıklamasında bulundu.

Stoltenberg, Türkiye ile birlikte çalışmaya devam edeceklerini ve ilave güvenlik katkısı sağlamak için çalışmaların süreceğini belirtti.

Jens Stoltenberg, Hulusi Akar, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 01:30 Kaynak: AA

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