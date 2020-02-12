NATO Savunma Bakanları Toplantısı - Aile Fotoğrafı - Son Dakika
Son Dakika Güncel NATO Savunma Bakanları Toplantısı - Aile Fotoğrafı - Son Dakika

NATO Savunma Bakanları Toplantısı - Aile Fotoğrafı

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen "Harekat ve Misyonlar" konulu ilk oturuma katıldı, çekilen "aile fotoğrafı"nda yer aldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen "Harekat ve Misyonlar" konulu ilk oturuma katıldı, çekilen "aile fotoğrafı"nda yer aldı.

Akar'ın NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında geldiği NATO Karargahı'ndaki temasları devam ediyor.

"Kararlı Destek Misyonundaki Çerçeve Ülkeler Toplantısı"na katılan Bakan Akar, daha sonra Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Zagorodnyuk ile bir araya geldi.

Bölgesel gelişmelerin yanı sıra savunma ve askeri alanlarda iş birliği konularının ele alındığı öğrenilen görüşmenin ardından Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen "Harekat ve Misyonlar" konulu ilk oturuma katıldı.

Bakan Akar, oturum sonrasında çekilen "Aile Fotoğrafı"nda da yer aldı.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı - Aile Fotoğrafı

Hulusi Akar, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:22 Kaynak: AA
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