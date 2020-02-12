NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği NATO Karargâhı'nda çeşitli görüşmeler de... - Son Dakika

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NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği NATO Karargâhı'nda çeşitli görüşmeler de...
6 saat önce
NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği NATO Karargahı'nda çeşitli görüşmeler de gerçekleştiren Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 06:15 Kaynak: İHA
NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği NATO Karargahı'nda çeşitli görüşmeler de gerçekleştiren Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile görüştü. - ANKARA
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