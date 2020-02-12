NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği NATO Karargâhı'nda çeşitli görüşmeler de... - Son Dakika
Son Dakika Politika NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği NATO Karargâhı'nda çeşitli görüşmeler de... - Son Dakika

NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği NATO Karargâhı'nda çeşitli görüşmeler de...

6 saat önce

NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği NATO Karargahı'nda çeşitli görüşmeler de gerçekleştiren Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile görüştü.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği NATO Karargâhı'nda çeşitli görüşmeler de..., System.String[]

NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği NATO Karargahı'nda çeşitli görüşmeler de gerçekleştiren Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile görüştü. - ANKARA

James Mattis, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 06:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Mark Esper ile görüştü
Rusya Savunma Bakanlığı, ABD askerlerinin Haseke'de halka ateş açtığını öne sürdü Son anket yayınlandı! 3 parti baraj altında kalıyor Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Akşener aynı cenazede yan yana geldi

Son Dakika Haberleri
00:25 Ivana Sert sosyal medyada hesapları karıştırdı, kendisi için övgü dolu paylaşımlar yaptı
23:00 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisiyle ilgili, ünlü komedyenin eski eşi Ahu Yağtu'dan yorum geldi
22:08 Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 00:40:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği NATO Karargâhı'nda çeşitli görüşmeler de... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]