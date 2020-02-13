NATO Savunma Bakanları Toplantısı ikinci gününde - Son Dakika

NATO Savunma Bakanları Toplantısı, ikinci gününde Brüksel'de devam ediyor.



Türkiye'yi Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın temsil ettiği NATO Savunma Bakanları Toplantısı Brüksel'de ikinci gününde devam ediyor. Brüksel'de bulunan karargahta dün bir araya gelen savunma bakanları, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki durumu geniş kapsamlı olarak ele almış ve bölgede istikrar ve güvenliğe katkıda bulunmak için NATO'nun daha fazla neler yapabileceğinin görüşmüştü. Bakanlar bugün ise NATO'nun savunma bütçesini ve NATO güçlerinin olası saldırılara karşı hızlı karşılık vermesi noktasında neler yapılacağını ele alacak.



Açılış konuşmasını yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Bugün caydırıcılık ve savunma durumunu ele alacağız. Kuvvetlerimizin hazır bulunma durumunu geliştirmek ve hızlıca hareket etmek için daha fazla ne yapabileceğimizi görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.



İyi bir ilerleme kaydedildiğini ifade eden Stoltenberg, "Ancak daha fazlasını yapmalıyız" dedi. "Hem geleneksel hem de nükleer olarak devam eden Rus füze oluşumuna cevabımızı tartışacağız" ifadelerini kullanan Stoltenberg, "NATO, Rusya'nun INF Anlaşmasını ihlaline karşı birlik içinde. Uzun yıllar yakın bir şekilde çalışmalar yaptık ve her adımda hemfikirdik. Geçen Haziran ayında, Rusya'nın SSC-8 füzelerine yanıt vermek için dengeli ve savunmacı bir tedbir paketi üzerinde anlaştık" dedi. - BRÜKSEL