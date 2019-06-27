Son Dakika Haberleri: NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda ikinci gün - Gelişler
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NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda ikinci gün - Gelişler

24 dakika önce

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gelişi NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in gelişi İngiltere Savunma Bakanı Penny Morduant'ın gelişi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katılmak üzere NATO Karargahına geldi.

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gelişi
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in gelişi
İngiltere Savunma Bakanı Penny Morduant'ın gelişi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katılmak üzere NATO Karargahına geldi.
NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda ikinci gün - Gelişler
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:22 Kaynak: AA
İngiltere, Hulusi Akar, Güncel
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