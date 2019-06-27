NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda ikinci gün - Gelişler
24 dakika önce
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gelişi NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in gelişi İngiltere Savunma Bakanı Penny Morduant'ın gelişi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katılmak üzere NATO Karargahına geldi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:22 Kaynak: AA
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
'ın gelişi
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in gelişi İngiltere
Savunma Bakanı Penny Morduant'ın gelişi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katılmak üzere NATO Karargahına geldi.
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