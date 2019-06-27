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NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda ikinci gün

35 dakika önce

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın salona gelişi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın mevkidaşlarıyla sohbet etmesi Toplantıdan detaylar NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in konuşması NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumları, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in...

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın salona gelişi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın mevkidaşlarıyla sohbet etmesi
Toplantıdan detaylar
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in konuşması NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumları, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in açılış konuşmasıyla başladı.
NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda ikinci gün
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:47 Kaynak: AA
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