NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda ikinci gün
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- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın salona gelişi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın mevkidaşlarıyla sohbet etmesi Toplantıdan detaylar NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in konuşması NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumları, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in...
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:47 Kaynak: AA
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
'ın salona gelişi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın mevkidaşlarıyla sohbet etmesi
Toplantıdan detaylar
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
'in konuşması NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumları, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in açılış konuşmasıyla başladı.
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