Son Dakika Haberleri: NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda ikinci gün - Detaylar
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NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda ikinci gün - Detaylar

16 dakika önce

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın salona gelişi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın mevkidaşlarıyla sohbet etmesi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumları için NATO Karargahına geldi.

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın salona gelişi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın mevkidaşlarıyla sohbet etmesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumları için NATO Karargahına geldi.
NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda ikinci gün - Detaylar
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:01 Kaynak: AA
Hulusi Akar, Güncel
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