NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda ikinci gün - Detaylar
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- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın salona gelişi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın mevkidaşlarıyla sohbet etmesi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumları için NATO Karargahına geldi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:01 Kaynak: AA
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
'ın salona gelişi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın mevkidaşlarıyla sohbet etmesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumları için NATO Karargahına geldi.
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