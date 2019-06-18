Son Dakika Haberleri: NATO Savunma Kolejinden HAVELSAN'a ziyaret
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NATO Savunma Kolejinden HAVELSAN'a ziyaret

34 dakika önce

NATO'ya üye ülke subaylarının eğitim aldığı NATO Savunma Kolejinden yaklaşık 100 kişilik heyet HAVELSAN'ı ziyaret etti.

NATO Savunma Kolejinden HAVELSAN'a ziyaret, System.String[]
NATO'ya üye ülke subaylarının eğitim aldığı NATO Savunma Kolejinden yaklaşık 100 kişilik heyet HAVELSAN'ı ziyaret etti.
HAVELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, Korgeneral Chris Whitecross başkanlığındaki heyete ziyaret sırasında şirketin ürün ve çözümleri hakkında bilgi verildi.
NATO Savunma Kolejinde eğitimleri devam eden binbaşıdan tuğgenerale kadar çeşitli rütbelerde toplam 33 ülkenin subaylarının ve sivil görevlilerinin bulunduğu yaklaşık 100 kişilik heyet, Simülasyon Teknolojileri Merkezi'ni de gezdi. Heyete, burada HAVELSAN'ın simülasyon teknolojileri tanıtıldı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:45 Kaynak: AA
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