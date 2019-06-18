NATO Savunma Kolejinden HAVELSAN'a ziyaret
8 dakika önce
NATO'ya üye ülke subaylarının eğitim aldığı NATO Savunma Kolejinden yaklaşık 100 kişilik heyet HAVELSAN'a ziyarette bulundu.
NATO'ya üye ülke subaylarının eğitim aldığı NATO Savunma Kolejinden yaklaşık 100 kişilik heyet HAVELSAN'a ziyarette bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:03
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