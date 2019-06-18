Son Dakika Haberleri: NATO Savunma Kolejinden HAVELSAN'a ziyaret
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NATO Savunma Kolejinden HAVELSAN'a ziyaret

8 dakika önce

NATO'ya üye ülke subaylarının eğitim aldığı NATO Savunma Kolejinden yaklaşık 100 kişilik heyet HAVELSAN'a ziyarette bulundu.

NATO Savunma Kolejinden HAVELSAN'a ziyaret, System.String[]
NATO'ya üye ülke subaylarının eğitim aldığı NATO Savunma Kolejinden yaklaşık 100 kişilik heyet HAVELSAN'a ziyarette bulundu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:03 
Ekonomi
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