NATO, sera gazı emisyonunu 2050'ye kadar sıfırlama hedefi koydu - Son Dakika
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NATO, sera gazı emisyonunu 2050'ye kadar sıfırlama hedefi koydu

28.06.2022 17:30
NATO, sera gazı emisyonunu 2050'ye kadar sıfırlama hedefi koydu

NATO, sera gazı emisyonunu 2030'a kadar yüzde 45 azaltma, 2050'ye kadar da sıfırlama hedefi koyduğunu bildirdi.

NATO, sera gazı emisyonunu 2030'a kadar yüzde 45 azaltma, 2050'ye kadar da sıfırlama hedefi koyduğunu bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi kapsamındaki NATO Kamu Forumunun açılış konuşmasını yaptı.

NATO'nun sera gazı emisyonunu azaltma sorumluluğu bulunduğunu kaydeden Stoltenberg, bu amaçla sivil ve askeri olarak gaz emisyonunu ölçmek için ilk kez bir metodoloji geliştirdiğini söyledi.

Stoltenberg, bunun tüm müttefiklerin kullanımına sunulacağını ifade ederek, "Bu metodoloji temelinde bugün teşkilat olarak NATO'nun ilk emisyon hedeflerini açıklıyorum. Biz 2030'a kadar emisyonu en az yüzde 45 azaltacağız, 2050'ye kadar da sıfırlayacağız." dedi.

Buna nasıl ulaşılacağına dair kapsamlı bir analiz hazırladıklarını aktaran Stoltenberg, "Bu kolay olmayacak ama yapılabilir." diye konuştu.

Stoltenberg, yeşil enerjiye geçişte teknolojik bir devrimin devam ettiğini, NATO ordularının da buna uyumlandırılması gerektiğini vurgulayarak, "İnanıyorum ki gelecekte en gelişmiş askeri araçlar ve en dayanıklı silahlı kuvvetler fosil yakıtlara bağımlı olmayanlar arasından çıkacak." ifadesini kullandı.

Ukrayna'daki savaşa ve enerjide Batılı ülkelerin Rusya'ya bağımlılığına değinen Stoltenberg, şöyle devam etti:

"Ukrayna'daki savaş otoriter rejimlerden alınacak mallara çok fazla bağımlı olmanın tehlikesini gösterdi. Rusya'nın enerjiyi bir baskı silahı olarak kullanması Rusya'nın gazından ve petrolünden kendimizi ne kadar çabuk kurtarmamız gerektiğini vurguluyor. Aynı zamanda bir bağımlılığı diğeriyle ikame etmememiz lazım. Birçok yeni ve yeşil teknoloji ile bunların ihtiyaç duyduğu nadir mineraller Çin'den geliyor. O yüzden enerji kaynaklarımızı ve tedarikçilerimizi çeşitlendirmeliyiz."

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Kaynak: AA

Jens Stoltenberg, İspanya, Madrid, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO, sera gazı emisyonunu 2050'ye kadar sıfırlama hedefi koydu - Son Dakika

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