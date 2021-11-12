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"NATO STANDARTLARINA UYGUN ÜRETİM YAPAN 5'İNCİ ÜLKEYİZ" - Son Dakika

"NATO STANDARTLARINA UYGUN ÜRETİM YAPAN 5'İNCİ ÜLKEYİZ"

12.11.2021 10:38

Hafif silah üreticisi Samsun Yurt Savunma (SYS) CANİK markası ve yerli uçaksavarlarıyla SAHA EXPO'da yer aldı.

Hafif silah üreticisi Samsun Yurt Savunma (SYS) CANİK markası ve yerli uçaksavarlarıyla SAHA EXPO'da yer aldı. Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Zafer Aral, 'NATO standartlarına uygun üretim yapan beşinci ülkeyiz' dedi. Türkiye ekonomisine yüksek bir katma değer sunan SYS, CANiK markasıyla geliştirdiği ileri teknolojilerini fuarda sergiledi. CANiK markalı tabancalarını, yeni kurduğu mağaza zinciri CANiK Store'u, eğitim faaliyetlerini yürüttüğü CANiK Academy ve yeni geliştirdiği CANiK Smart ve CANiK APP uygulamalarını SAHA EXPO'da ziyaretçileriyle buluşturdu.

'YURT DIŞINDA 3 MİLYON İNSAN CANİK MARKASINI KULLANIYOR'

'Yerli ve milli uçaksavar' olarak tanımlanan CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfeğiyle dünyada bu silahı üreten 5'inci ülke olduklarını aktaran Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Zafer Aral, 'Samsun Yurt Savunma (SYS) 23 senelik bir firma. Savunma sanayi ve hafif silahlarda dünya markası yaratmayı başardık. Şu anda birçok ülkeye ihracat yapmaktayız. Markamız Türk Savunma Sanayi'nde yurt dışındaki tek markasıdır. Yurt dışında 3 milyon insan CANiK markasını kullanıyor' diye konuştu.

'KUVVETLİ SİLAHLARA İHTİYAÇ VAR'

Yerli uçaksavarın dünyada büyük bir ihracat potansiyeline sahip olduğuna dikkat çeken Aral, 'Kısa zamanda büyük mesafe kat ettik. Bu sene ağır makineli tüfek olan M2 silahlarımızın talimatlarına başladık. Savaş teknikleri çok değişti. Eskisi gibi yakın mevziler yok artık. Şimdi mesafeler çok uzamış durumda. Artık kuvvetli silahlara ihtiyaç var. Karada, denizde ve havada silah artık zaruri hale gelmiş durumda. M2 Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet teşkilatı ve dünyadaki ordular ile emniyet teşkilatlarının artık vazgeçemedikleri bir silah durumuna gelmiş durumda. Bu silah tank, zırh, helikopter, hücumbot ve savaş gemilerinin olmazsa olmazı' diye konuştu.

'TÜRKİYE SİLAH İHRAÇ ÜLKE KONUMUNDA'

NATO standartlarına uygun üretim yapan beşinci firma olduklarını söyleyen Aral sözlerine şöyle devam etti:

'Türkiye'nin artık tedarik sorunu yok. Türkiye'nin yediği ambargolar önemini kaybetmiş durumda. Türkiye silahını kendi üretebilen hatta konsept oluşturabilen bir ülke konumunda. Türkiye şu an silah satan bir ülke konumuna geçmiş durumunda. Türkiye son beş senede silah ihtiyacı olan ülkelerin fikir aldığı ülkeler konumuna gelmiş durumunda. Bu sene savunma sanayi üç milyar doları geçecek. Çok kısa zamanda beş milyar doları geçeriz. Bu ürünler katma değeri yüksek olan ürünler olduğu için ülkeye getirilen dövizin ağırlığına baktığınız zaman hiçbir ürünle mukayese edemezsiniz. Savunma sanayinin ortalaması 60 dolar. Bizim ürünlerimizde 200-225 dolar kilogram satış fiyatları var.'

'DÜNYANIN İLK BEŞ MARKASINDAN BİRİYİZ'

Tabancada devler liginde olduklarını aktaran Aral, 'Bu konuda iyi beş ya da 10 tane firma vardır. Biz bu firmaların içinde yer alıyoruz. CANiK markası ile dünyanın ilk beş markasının içindeyiz. Bu diğer sektörlerde de olacak. Türkiye artık çok farklı bir konuma gelmiş durumda. Ürün üreten ve ürünü kabul gören bir ülke konumuna geliyoruz' diye konuştu.

NATO STANDARTLARINA UYGUN ÜRETİM YAPAN 5'İNCİ ÜLKEYİZ
NATO STANDARTLARINA UYGUN ÜRETİM YAPAN 5'İNCİ ÜLKEYİZ
NATO STANDARTLARINA UYGUN ÜRETİM YAPAN 5'İNCİ ÜLKEYİZ
NATO STANDARTLARINA UYGUN ÜRETİM YAPAN 5'İNCİ ÜLKEYİZ
NATO STANDARTLARINA UYGUN ÜRETİM YAPAN 5'İNCİ ÜLKEYİZ
NATO STANDARTLARINA UYGUN ÜRETİM YAPAN 5'İNCİ ÜLKEYİZ
NATO STANDARTLARINA UYGUN ÜRETİM YAPAN 5'İNCİ ÜLKEYİZ
NATO STANDARTLARINA UYGUN ÜRETİM YAPAN 5'İNCİ ÜLKEYİZ
NATO STANDARTLARINA UYGUN ÜRETİM YAPAN 5'İNCİ ÜLKEYİZ
NATO STANDARTLARINA UYGUN ÜRETİM YAPAN 5'İNCİ ÜLKEYİZ
NATO STANDARTLARINA UYGUN ÜRETİM YAPAN 5'İNCİ ÜLKEYİZ
NATO STANDARTLARINA UYGUN ÜRETİM YAPAN 5'İNCİ ÜLKEYİZ

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Samsun, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'NATO STANDARTLARINA UYGUN ÜRETİM YAPAN 5'İNCİ ÜLKEYİZ' - Son Dakika


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