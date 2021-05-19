NATO Steadfast Defender 2021 Tatbikatı'na katılmak üzere yola çıkan Mehmetçik, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a geçiş yaptı - Son Dakika

NATO Steadfast Defender 2021 Tatbikatı'na katılmak üzere yola çıkan Mehmetçik, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a geçiş yaptı

19.05.2021 11:55

NATO, ABD ve Barış İçin Ortaklık Ülkeleri arasında muharebeye hazır olma ve birlikte çalışabilirliğin tesisi için tasarlanan, 15 NATO üyesi ülkenin katılacağı NATO Steadfast Defender 2021 Tatbikatı ve bu tatbikat ile ilişkilendirilmiş 26 ülkeden 30 binin üzerinde personelin katıldığı...

NATO, ABD ve Barış İçin Ortaklık Ülkeleri arasında muharebeye hazır olma ve birlikte çalışabilirliğin tesisi için tasarlanan, 15 NATO üyesi ülkenin katılacağı NATO Steadfast Defender 2021 Tatbikatı ve bu tatbikat ile ilişkilendirilmiş 26 ülkeden 30 binin üzerinde personelin katıldığı Defender Europe 2021 Tatbikatı'nda görev alacak ikinci grup, Romanya'ya gitmek üzere Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptı.

Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti Kara Tugayı rolünü üstlenen Çorlu'da konuşlu 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından tatbikatta görev alacak personelin intikalinin devamı gerçekleştirildi.

Sabah saatlerinde Çorlu Kopsavaş Kışlası'ndan alkışlar, marşlar ve dualarla uğurlanan birlikler Hamzabeyli Sınır Kapısı'na ulaştı.

Sınır kapısından Bulgaristan'a geçen Mehmetçik buradan Romanya'ya gidecek.

66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı unsurları Cincu kentindeki tatbikata katılacak.

Tatbikat için 120 askeri araçtan oluşan ilk kafile 10 Mayıs Pazartesi yine aynı güzergahtan Romanya'ya intikal etmişti.

Tatbikat hakkında

ABD Avrupa Ordusu Komutanlığı emir komutasındaki Defender Europe 2021 tatbikatı devam ediyor.

Dört farklı ana tatbikatın birleşiminden oluşan tatbikata 26 ülkeden 30 binin üzerinde personel katılıyor. Tatbikatla ortak savunma anlayışı çerçevesinde, Karadeniz ve Balkanlar bölgesinde meydana gelebilecek düşmanca faaliyetler ve bir saldırıya yönelik olarak, ABD ordusunun büyük çaplı muharip bir kuvveti süratli şekilde yığınaklanma kabiliyetinin gösterilmesi amaçlanıyor.

ABD Avrupa Ordusu Komutanlığının, Belçika, Almanya ve Hollanda'da konuşlu bulunan kuvvetleri ve ABD'den intikal edecek hava indirme unsurlarıyla katıldığı tatbikatta, NATO ülkeleri ve ortak ülkeler de milli kuvvetleriyle yer alıyor.

Tatbikatın caydırıcılık olarak adlandırılan birinci safhasının ilk aşamasında, ABD Avrupa Ordusu Komutanlığı, Müşterek Kara Unsur Komutanlığı görevini alarak harekattaki kuvvetlerin Estonya, Bulgaristan ve Romanya'ya intikal etmesine yönelik faaliyetleri koordine ediyor.

Tatbikatın birinci safhasının ikinci aşamasında ise ABD Avrupa Ordusu'nun, ABD 5'inci Kolordu Komutanlığını, NATO Güneydoğu Çok Uluslu Kolordusu'nu ve ABD'nin Avrupa'da yer alan kara unsurlarını taktik kontrolüne alması planlanıyor.

ABD Piyade Tugayı Muharebe Görev Kuvveti, bu kapsamda Arnavutluk, Bosna Hersek, Hırvatistan, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Slovenya ve Karadağ'a intikal edecek. Tatbikatın bu safhasına Arnavutluk, Bosna Hersek, Hırvatistan, Yunanistan, Karadağ, Kosova ve Slovenya katılacak.

Tatbikatın inisiyatifin ele geçirilmesi olarak adlandırılan ikinci aşamasında Romanya Kara Kuvvetleri birlikleri, Romanya harekat alanında ABD Avrupa Kara Kuvvetleri birlikleri ile Romanya ve Bulgaristan harekat alanlarında oynak savunma icra edecek.

Karadan ve havadan sevkiyat

Macaristan'da askeri hastane ve Arnavutluk'ta Harp Esiri Toplama Merkezi tesis edilecek tatbikatın bu safhası "Steadfast Defender 21" tatbikatı ile ilişkilendirilecek.

24 Mayıs-9 Haziran'daki bu safhaya Steadfast Defender 21 Tatbikatı kapsamında Romanya'nın Cincu kentinde olacak 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı unsurları da 2-9 Haziran'da katılacak.

Tatbikata Türkiye, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile NATO Mukabele Kuvveti Kara Unsur Komutanlığı rolünü üstlenen çok uluslu NATO Kolordusu 3'üncü Kolordu (HRF) Komutanlığı (NRDC-TUR) ve Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti Kara Tugayı rolünü üstlenen 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı birlikleri ile katılım sağlayacak.

Ayrıca tatbikatın bu safhasında Bulgaristan, Hırvatistan, Almanya, Gürcistan, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Moldova, Kuzey Makedonya, Romanya, İspanya, Ukrayna ve İngiltere yer alacak.

Tatbikatın üstünlüğün ele alınmasını kapsayan üçüncü safhası ise plan çerçevesinde NATO Antlaşması'nın 5'inci maddesinin yürürlüğe sokulmasıyla başlayacak. Kolektif güvenlik kapsamında ABD 5'inci Kolordusu ve NATO Güneydoğu Çok Uluslu Kolordusu, saldırgan ülke birliklerine karşı taarruzi harekatı başlatacak.

Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı olarak yapılacak bu safhada Arnavutluk, Bulgaristan, Hırvatistan, Macaristan, İtalya, İspanya, Romanya, Slovenya ve İngiltere görev alacak.

NATO Steadfast Defender 2021 Tatbikatı'na katılmak üzere yola çıkan Mehmetçik, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a geçiş yaptı
NATO Steadfast Defender 2021 Tatbikatı'na katılmak üzere yola çıkan Mehmetçik, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a geçiş yaptı
NATO Steadfast Defender 2021 Tatbikatı'na katılmak üzere yola çıkan Mehmetçik, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a geçiş yaptı
NATO Steadfast Defender 2021 Tatbikatı'na katılmak üzere yola çıkan Mehmetçik, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a geçiş yaptı
NATO Steadfast Defender 2021 Tatbikatı'na katılmak üzere yola çıkan Mehmetçik, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a geçiş yaptı

Amerika Birleşik Devletleri, Bulgaristan, Mehmetçik, Tatbikat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel NATO Steadfast Defender 2021 Tatbikatı'na katılmak üzere yola çıkan Mehmetçik, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a geçiş yaptı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Eşine tekme tokat saldıran kocanın, seneler önce ablasını döven eniştesini öldürdüğü ortaya çıktı Eşine tekme tokat saldıran kocanın, seneler önce ablasını döven eniştesini öldürdüğü ortaya çıktı Esra Erol'da ilginç olay! Karısı evden kaçan adam isyan etti: Ocakta tanıştık, şubatta evlendik, martta hamile kalıp nisanda beni terk etti Esra Erol'da ilginç olay! Karısı evden kaçan adam isyan etti: Ocakta tanıştık, şubatta evlendik, martta hamile kalıp nisanda beni terk etti Kocasının zoruyla fuhuş yapan kadından yardım çığlığı: Kurtulmak istiyorum Kocasının zoruyla fuhuş yapan kadından yardım çığlığı: Kurtulmak istiyorum Nusret Gökçe, bir hayalini daha gerçekleştirdi: Al Pacino ile buluştu Nusret Gökçe, bir hayalini daha gerçekleştirdi: Al Pacino ile buluştu "Borcunu ben ödeyeceğim" diyen kardeşinin teklifini gururuna yediremeyen ağabey, kardeşi katili oldu Ali Koç, çok istediği Visca'ya Fenerbahçe forması giydirmeye yakın Ali Koç, çok istediği Visca'ya Fenerbahçe forması giydirmeye yakın Öğrenciler dikkat! Yüz yüze sınavlardan muaf olmak adına dilekçe vermeyenler, sınıfta kalabilir Öğrenciler dikkat! Yüz yüze sınavlardan muaf olmak adına dilekçe vermeyenler, sınıfta kalabilir Boşanan çift ve yakınları arasında mal kavgası! Utandıran anlar saniye saniye görüntülendi Boşanan çift ve yakınları arasında mal kavgası! Utandıran anlar saniye saniye görüntülendi

Son Dakika Haberleri
12:36 Ayrıntılar belli oluyor! Esnafa yapılacak hibe desteğinden seyyar satıcılar da yararlanabilecek
12:31 Eşine tekme tokat saldıran kocanın, seneler önce ablasını döven eniştesini öldürdüğü ortaya çıktı
12:01 Kocasının zoruyla fuhuş yapan kadından yardım çığlığı: Kurtulmak istiyorum
11:59 Zamlı maaşlar hesaplandı, işte masadaki senaryolar! Emekliler temmuzu dört gözle bekliyor
11:52 Nusret Gökçe, bir hayalini daha gerçekleştirdi: Al Pacino ile buluştu
11:37 Yasak aşk cinayeti! Eşiyle ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü şahsı 7 bıçak darbesiyle öldürdü
11:21 Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut hakkında inceleme başlatıldığı iddia edilmişti, Şanlıurfa Valiliği yalanladı
11:19 Dünyaca ünlü model Kate Moss'un uyurken çekilen bir videosu 17 bin dolara satıldı
11:16 Thodex vurgununda tek firari isim Faruk Fatih Özer kaldı! Yenge de yakalandı
10:40 Ali Koç, çok istediği Visca'ya Fenerbahçe forması giydirmeye yakın
Ayrıntılar belli oluyor! Esnafa yapılacak hibe desteğinden seyyar satıcılar da yararlanabilecek Ayrıntılar belli oluyor! Esnafa yapılacak hibe desteğinden seyyar satıcılar da yararlanabilecek         
12:37
Sedat Peker'in sözlerinden sonra 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki Peker karakteri sırra kadem bastı Sedat Peker'in sözlerinden sonra 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki Peker karakteri sırra kadem bastı         
12:16
Çin televizyonunda yapılan Yahudi karşıtı haber, İsrail'i rahatsız etti Çin televizyonunda yapılan Yahudi karşıtı haber, İsrail'i rahatsız etti         
12:03
Zamlı maaşlar hesaplandı, işte masadaki senaryolar! Emekliler temmuzu dört gözle bekliyor Zamlı maaşlar hesaplandı, işte masadaki senaryolar! Emekliler temmuzu dört gözle bekliyor         
11:59
Yasak aşk cinayeti! Eşiyle ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü şahsı 7 bıçak darbesiyle öldürdü Yasak aşk cinayeti! Eşiyle ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü şahsı 7 bıçak darbesiyle öldürdü         
11:38
ABD'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptığı skandal sözlere AK Parti'den ilk açıklama: Mantıksız bir yaklaşımdır ABD'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptığı skandal sözlere AK Parti'den ilk açıklama: Mantıksız bir yaklaşımdır         
10:44
Sedat Peker'le fotoğraflarını paylaşan ünlüler, o kareleri tek tek silmeye başladı Sedat Peker'le fotoğraflarını paylaşan ünlüler, o kareleri tek tek silmeye başladı         
10:34
Anket sonuçları açıklandı! Türkiye'de en beğenilen siyasi parti lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan Anket sonuçları açıklandı! Türkiye'de en beğenilen siyasi parti lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan         
09:30
ABD Dışişleri Bakanlığı: Antisemitist dilin hiçbir yerde yeri yok! Erdoğan'ın açıklamalarını kınıyoruz ABD Dışişleri Bakanlığı: Antisemitist dilin hiçbir yerde yeri yok! Erdoğan'ın açıklamalarını kınıyoruz         
09:23
Aslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik fotoğrafını paylaştı Aslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik fotoğrafını paylaştı         
09:13
Eski Survivor yarışmacısı Serkay Tütüncü'den Acun Ilıcalı'yı kızdıracak itiraf: Survivor'ı hiç izlemedim Eski Survivor yarışmacısı Serkay Tütüncü'den Acun Ilıcalı'yı kızdıracak itiraf: Survivor'ı hiç izlemedim         
23:56
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipleri belli oldu Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipleri belli oldu         
23:55
Ünlü oyuncu Hazal Kaya saçlarını sarıya boyattı, son halini sosyal medyada paylaştı Ünlü oyuncu Hazal Kaya saçlarını sarıya boyattı, son halini sosyal medyada paylaştı         
23:41
Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan Meral Akşener için dikkat çeken sözler Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan Meral Akşener için dikkat çeken sözler         
22:44
Satın aldığı otomobillerini bir kere bile kullanmayan vatandaştan ilginç vasiyet: Ben ölünce çocuklarım da aynısını yapmazsa mezarıma gelmesinler Satın aldığı otomobillerini bir kere bile kullanmayan vatandaştan ilginç vasiyet: Ben ölünce çocuklarım da aynısını yapmazsa mezarıma gelmesinler         
22:29
İrem Derici yaza hazır! Bikinisini giyip ayna karşısına geçti İrem Derici yaza hazır! Bikinisini giyip ayna karşısına geçti         
20:33
Üniversite öğrencisi Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu Üniversite öğrencisi Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu         
16:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2021 13:12:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: NATO Steadfast Defender 2021 Tatbikatı'na katılmak üzere yola çıkan Mehmetçik, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a geçiş yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement