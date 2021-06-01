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NATO Steadfast Defender 2021 Tatbikatı sona erdi - Son Dakika

NATO Steadfast Defender 2021 Tatbikatı sona erdi

01.06.2021 16:49
NATO Steadfast Defender 2021 Tatbikatı sona erdi, System.String[]

Türkiye'nin de bulunduğu 12 NATO üyesi ülkenin katıldığı Steadfast Defender 2021 Tatbikatı düzenlenen müşterek müttefik güç gösterisiyle son buldu.

Türkiye'nin de bulunduğu 12 NATO üyesi ülkenin katıldığı Steadfast Defender 2021 Tatbikatı düzenlenen müşterek müttefik güç gösterisiyle son buldu.

NATO kurucu anlaşmasının 5'inci maddesi gereği kolektif savunma için müttefik ülkelerle müşterek eğitim icra etmeye, birliklerin iş birliği ve koordinasyonu ile muhabere yetenekleri de olmak üzere harbe süratle hazırlık ve intikal kapasitesini test etmeye yönelik yapılan Steadfast Defender 2021 Tatbikatı'nda basın ve özel davetlilerin katılımıyla müşterek müttefik güç gösterisi günü düzenlendi.

Tatbikatta bu yıl Türkiye'den NATO Mukabele Kuvveti Kara Unsur Komutanlığı (NRF LCC) görevini üstlenen 3. Kolordu (HRF) Komutanlığı ve "Çok Yüksek Hazırlıklı Müşterek Görev Kuvveti (VJTF)" rolünü üstlenen 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı katıldı.

VTJF 2021 Tugay Komutanı Kurmay Albay Erdoğan Koçoğlu, açılış seremonisinde yaptığı konuşmada, Cincu eğitim alanındaki bu tatbikata 12 ülkeden 2 bin 200 asker, 550 aracın katıldığı bilgisini verdi.

Albay Koçoğlu, yeni tip koronavirüs salgını, hava ve zorlu zemin koşullarına rağmen üç yıllık hazırlık süresince kazandıkları tecrübeleri bugün sahaya yansıttıklarını belirterek, bu tatbikatın alarm verildiğinde birliklerin kara, hava, deniz ve demir yolu ile intikalinin hızlı şekilde gerçekleştirilmesini test etmeye yönelik önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Gerçek mermilerin kullanımıyla fiili atışların yapıldığı tatbikatta sniperlerdan insansız hava araçlarına, helikopterlerden tank ve zırhlı muhabere araçlarına kadar pek çok ekipman kullanıldı.

Tatbikat senaryosu olarak, Romanya'nın üçüncü bir ülke tarafından düşman işgaline uğraması ve buna karşı NATO üyelerinin Washington anlaşmasının 5. maddesi gereğince hareket ederek ortak savunma hattıyla karşı koyması uygulandı.

Tatbikattan sorumlu NATO'nun Napoli Müşterek Kuvvet Komutanlığının ABD'li komutanı Amiral Robert Burke, tatbikat sonrası düzenlenen basın toplantısında, "Çok Yüksek Hazırlıklı Müşterek Görev Kuvveti (VJTF)" rolünü üstlenen Türk birliğinin acil durumda intikal ve karşı koyma görevini yapabildiğini ortaya koyduğunu söyledi.

Türkiye'nin komutasındaki tatbikat izleyenlerin beğenisini topladı.

"Kirpi" ve "Vuran" büyük ilgi gördü

Tatbikatın ardından NATO'nun bu önemli etkinliğine katılan ülkelerin araç-gereç ve ekipmanları davetlilere tanıtıldı.

NATO'nun Napoli Müşterek Kuvvet Komutanlığının ABD'li komutanı Amiral Robert Burke de Romanya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Nicolae Ciuca ile beraber ülkelerin stantlarını gezerken, Türkiye'nin ekipmanlarının tanıtıldığı stantlarda tatbikata katılan 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni ve 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Kurmay Albay Erdoğan Koçoğlu'ndan bilgi aldı.

Tatbikatta Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği zırhlı personel taşıyıcı ve zırhlı muharebe aracı "Kirpi" ve "Vuran" gibi zırhlı muhabere araçları da tanıtıldı.

Tatbikata katılan üye ülkelerden askerler ve davetliler, tatbikatın son bölümündeki sergi alanında Türkiye'nin aktif olarak kullandığı bu araçlara büyük ilgi gösterdi.

Tatbikatı protokol tribününden takip eden Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz da AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, NATO için bu yılın en büyük tatbikatı olan Steadfast Defender 21'i takip ettiklerini belirterek, "Ülkemiz bu sene 'Çok Yüksek Hazırlıklı Müşterek Görev Kuvveti (VJTF)' komutasını üstlendi. Bu çerçevede Türkiye'den 2 bine yakın askerimiz ve 200 civarında teçhizat burada Cincu'da konuşlandı. Bugün başarılı şekilde Türkiye'nin komutasında, Romanya'nın ev sahipliğinde NATO müttefikleriyle beraber bu tatbikatın başarıyla gerçekleştirilmiş olmasından dolayı mutluyuz ve tabii ki askerlerimizle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Aramaz, komutasını Türkiye'nin üstlendiği tatbikatın ardından olumlu geri dönüşler ve tebrikler aldıklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel NATO Steadfast Defender 2021 Tatbikatı sona erdi - Son Dakika


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