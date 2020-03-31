NATO: Stoltenberg siyasi danışman kurulu kurdu, aralarında bir Türk de var

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ittifakın siyasi rolünün güçlendirilmesi için başlatılan çalışmada kendisine destek sağlayacak 10 kişilik uzman grubunu açıkladı. 5 erkek ve 5 kadından oluşan uzman grubunda Türkiye'yi temsilen NATO Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüten Büyükelçi Tacan İldem de yer alacak.



Stoltenberg, grubun başkanlığını Thomas de Maizere ve Wess Mitchell'in birlikte yürüteceğini söyledi.