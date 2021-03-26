NATO tatbikatı STEADFAST DEFENDER 2021 başladı - Son Dakika

NATO tatbikatı STEADFAST DEFENDER 2021 başladı
26.03.2021 20:46
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO tatbikatı STEADFAST DEFENDER 2021'in Alarm Safhası başladığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO tatbikatı STEADFAST DEFENDER 2021'in Alarm Safhası başladığını açıkladı.
MSB, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından tatbikatla ilgili yaptığı paylaşımda, "NATO tatbikatı STEADFAST DEFENDER 2021'in Alarm Safhası başlamıştır. NATO VJTF 21'de görev alan 3'üncü Kor. (HRF) Komutanlığı ve 66'ncı Mekanize Piyade Tugayı Komutanlığı, tatbikatın hava ve deniz vasıtalarına yükleme safhası için limanlara intikal hazırlıklarını tamamlamıştır" dedi. - ANKARA
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