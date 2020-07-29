NATO tatbikatinden dönen savaş gemileri peş peşe Boğaz'dan geçti - Son Dakika

NATO tatbikatinden dönen savaş gemileri peş peşe Boğaz'dan geçti
NATO tatbikatinden dönen savaş gemileri peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçti.
NATO tatbikatinden dönen savaş gemileri peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçti.
Türk ve İspanyol savaş gemileri saat 16.00 sıralarından Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na peş peşe giriş yaptı. İlk olarak boğaza Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı F 243 Borda numaralı 'TCG Yıldırım' adlı fırkateyn girdi. Hemen ardından İspanya Donanmasına bağlı F101 Borda numaralı 'Alvaro de Bazan' adlı savaş gemisi Boğaz'a giriş yaptı. Savaş gemilerine çok sayıda sahil güvenlik botu eşlik ederken gemiler yaklaşık 1 saatte Fatih Sultan Mehmet köprüsü altına ulaştı. İspanya donanmasının güvertesinde çok sayıda askerin olduğu görülürken bazı askerler fotoğraf çekti. Geminin arka kısmındaki helikopterin üzerinde askerlerin olması da dikkat çekti.Karadeniz'de icra edilen 'Sea Breeze 2020' tatbikatından dönen savaş gemileri yaklaşık 1,5 saatte Boğaz geçişini tamamlayıp Marmara Denizi'ne açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 05:35
Kaynak: DHA
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