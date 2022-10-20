NATO: Tüm kanıtlar İran'ın Rusya'ya İHA sağladığını gösteriyor - Son Dakika
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NATO: Tüm kanıtlar İran'ın Rusya'ya İHA sağladığını gösteriyor

20.10.2022 11:44
NATO: Tüm kanıtlar İran'ın Rusya'ya İHA sağladığını gösteriyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, tüm işaretlerin İran'ın Rusya'ya Ukrayna'da kullanması için insansız hava aracı (İHA) sağladığını gösterdiğini belirterek "Bu İHA'lar tarafından düzenlenen korkunç saldırılar, Ukrayna'ya desteği artırmanın aciliyetini vurguluyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, tüm işaretlerin İran'ın Rusya'ya Ukrayna'da kullanması için insansız hava aracı (İHA) sağladığını gösterdiğini belirterek "Bu İHA'lar tarafından düzenlenen korkunç saldırılar, Ukrayna'ya desteği artırmanın aciliyetini vurguluyor." dedi.

Stoltenberg, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile NATO karargahında düzenlediği ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İran yapımı İHA'ların Ukrayna'daki savaşta kullanılmasıyla ilgili soru üzerine Stoltenberg, "İstihbaratımızın detaylarına girmeyeceğim ancak söyleyebileceğim şu ki; her belirti İran'ın Rusya'ya bu İHA'ları tedarik ettiğini gösteriyor." dedi.

Stoltenberg, "Tüm ülkelere, İran dahil, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yasa dışı savaşını desteklememe çağrısı yapıyoruz." diye konuştu.

Almanya, ABD, Hollanda, Fransa gibi üye ülkelerin Ukrayna'ya daha fazla ve gelişmiş hava savunma sistemleri teslim etme sürecinde olduğunu belirten Stoltenberg, "Bu İHA'lar tarafından düzenlenen korkunç saldırılar, Ukrayna'ya desteği artırmanın aciliyetini vurguluyor." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, İran'ın Rusya'ya füze göndermesine ilişkin kanıt olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi:

"Cevap yine aynı. Spesifik olarak istihbaratımızla ilgili detaya girmeyeceğim. Ancak Rusya'ya herhangi bir destek sağlama konusunda İran'ın ne yaptığını elbette yakından izliyoruz. İran'ı Rusya'ya İHA ya da füze sağlamamaya çağırıyoruz. Herhangi bir füze arzı da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını açıkça ihlal ediyor."

Ukrayna'daki savaşın seyri

NATO Genel Sekreteri, Ukrayna'daki savaşla ilgili şunları kaydetti:

"Temelde gördüğümüz, Rusya'nın, Başkan Putin'in Ukrayna'daki savaşının başarısız olduğu. Başkan Putin Ukrayna'yı işgal ederek büyük bir hata yaptı. Kiev'in çevresi ve kuzeydeki topraklardan çekilmek zorunda kaldı. Ardından Donbas'ta büyük bir saldırı başlattı. Bu saldırı, cesur Ukrayna güçleri tarafından durduruldu ve şimdi Ukrayna işgal altındaki toprakları alıp topraklarını özgürleştirebiliyor ve biz de onları bu konuda destekliyoruz."

Kaynak: AA
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İhlas Haber Ajansı, Ukrayna, Rusya, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO: Tüm kanıtlar İran'ın Rusya'ya İHA sağladığını gösteriyor - Son Dakika

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