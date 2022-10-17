NATO Türkiye Delegesi Alemdaroğlu, NATO'nun değişen bilim ve teknoloji eğilimini değerlendirdi - Son Dakika
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NATO Türkiye Delegesi Alemdaroğlu, NATO'nun değişen bilim ve teknoloji eğilimini değerlendirdi

17.10.2022 11:12

NATO Türkiye Delegesi Alemdaroğlu, NATO'nun değişen bilim ve teknoloji eğilimini değerlendirdiANKARA Atılım Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü ve NATO Türkiye Delegesi Prof. Dr. Nafiz Alemdaroğlu, "Şu anda NATO'nun Bilim ve Teknoloji Organizasyonu içerisinde altı panel var.

NATO Türkiye Delegesi Alemdaroğlu, NATO'nun değişen bilim ve teknoloji eğilimini değerlendirdi

ANKARA Atılım Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü ve NATO Türkiye Delegesi Prof. Dr. Nafiz Alemdaroğlu, "Şu anda NATO'nun Bilim ve Teknoloji Organizasyonu içerisinde altı panel var. Bunların hepsinde çalışılan konuların en önemlisi yapay zeka ve büyük veri. Bu ikisi birbirinin tamamlayıcısı şeklinde. Eğer yapay zekayı kullanmak istiyorsanız onu besleyecek bir veri tabanınızın da olması gerekiyor" dedi.

Atılım Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölüm Başkanı, NATO Türkiye Delegesi Prof. Dr. Nafiz Alemdaroğlu, NATO'nun gelişen ve değişen dünyada bilim ve teknoloji konusunda atacağı adımlara ilişkin İhlas Haber Ajansı muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

1995 yılından beri NATO'nun Bilim ve Teknoloji Organizasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu belirten Alemdaroğlu, eylül ayında katıldığı NATO Güz Toplantısında politikayı değil bilim ve teknolojiyi konuştuklarını ifade etti.

"Artık savaş kuvvetlerin karşı karşıya geldiği bir durumdan öteye geçmiş oldu"

Toplantıda dünya üzerindeki gerginliklere de yer verildiğini, bu gerginliklerin bertaraf edilmesi için esas görevin bilim ve teknolojiye düştüğünü söyleyen Prof. Dr. Alemdaroğlu, "Mesele bu teknolojinin üstünlüğünün nasıl sağlanacağı. Bunun için NATO'nun neler yapması gerekiyor. Hangi konularda çalışılması gerektiğini, öncelikli konuların ne olması gerekiyor. Şu anda öncelikli konulardan birisi iklim değişikli. Bu en önemli noktalardan birisi. İkinci konu hipersonik. Bu süpersoniğin daha üzerinde hızlara ulaşılan bir alan. Silahların artık hipersonik hızlarla gidenlerini yapmak gerekiyor" diye konuştu.

Savaşların şekil değiştirerek farklı etmenlerle yaşandığını anlatan Alemdaroğlu, "Artık savaş, kuvvetlerin karşı karşıya geldiği bir durumdan öteye geçmiş oldu. Bunun içerisinde psikolojik savaş var, sosyal medyanın başlatmış olduğu savaş var. Artık savaşın karakteri tamamen değişmiş oluyor. Dolayısıyla bu konularda çalışmalar yapılıyor" dedi.

"Çalışılan konuların en önemlisi yapay zeka ve büyük veri"

Artık karar alma mekanizmasında yapay zekanın da rol oynadığını vurgulayan Alemdaroğlu, bunun büyük veri ile birlikte yürütülmesi gerektiğini not düşerek şunları aktardı: "Şu anda NATO'nun bilim ve teknoloji organizasyonu içerisinde altı panel var. Bunların hepsinde çalışılan konuların en önemlisi yapay zeka ve büyük veri. Bu ikisi birbirinin tamamlayıcısı şeklinde. Eğer yapay zekayı kullanmak istiyorsanız onu besleyecek bir veri tabanınızın olması gerekiyor. Veri tabanınız yoksa da yapay zekayı yapamıyorsunuz. Rusya- Ukrayna Savaşı'nda da insansız hava araçları çok önemli roller üstleniyorlar. Bu yapay zeka ve büyük veri bu yüzyıla damgasını vuracak konu diye değerlendiriyorum. Bu konuda ülkemizde de çalışmalar devam ediyor. Bütün ülkelerin çalışmaları bu yapay zeka üzerine. Artık karar alma mekanizmasında bu yapay zeka rol oynamış olacak. Durum farkındalığını gösterebilmek için muhakkak büyük veriye ihtiyaç var ama doğru olanına."

"NATO Yenilikçilik Fonu'na bir milyar avro bütçe ayrıldı"

NATO'nun bilim ve teknoloji konularında ülkelerin çalışma yapması için bir milyar avroluk bir fon ayırdığını dile getiren Alemdaroğlu, "NATO bu konularda teknolojinin en üst, en ön safhalarında yer alabilmek için fonlar ayırıyor. Bunlardan birisi NATO Yenilikçilik Fonu. Bu fonda yaklaşık bir milyar avro bütçe var. Bunun paylaşımı NATO ülkeleri arasında olacak. Herhangi bir ülkenin diğerine göre üstünlüğü yok. Yapılması gereken şey Türkiye'nin de bir NATO ülkesi olarak kendi kapasitesi içerisinde yapabileceği en iyi çalışmayı yaparak aday olması. Şu anda ne şekilde bir ayrım yapılacak, seçimler nasıl yapılacak bunun üzerinde çalışılıyor. Proje teklifleri verilecek, teklifler değerlendirilecek. Bu çok önemli bir bütçe. Türkiye'nin de burada kendi payını alması gerekir. Burada önemli olan şey, bu fon bir ülkeye veriliyor ama bu çalışmanın çıktısını diğer ülkelerle paylaşması isteniyor" ifadelerini kullandı.

Alemdaroğlu, öte yandan NATO'nun savunma stratejisini değiştirdiğini, buna bağlı olarak ülkelerin yeni kabiliyetler kazanması gerektiğini kaydetti.

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Kaynak: İHA

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO Türkiye Delegesi Alemdaroğlu, NATO'nun değişen bilim ve teknoloji eğilimini değerlendirdi - Son Dakika

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