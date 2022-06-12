NATO: Türkiye'nin meşru endişelerini ciddiye alıyoruz - Son Dakika
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NATO: Türkiye'nin meşru endişelerini ciddiye alıyoruz

12.06.2022 17:10
NATO: Türkiye'nin meşru endişelerini ciddiye alıyoruz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin pek çok açıdan kilit rol oynayan, hayati bir müttefik olduğunu, bu nedenle meşru endişelerinin giderilmesi için çalışıldığını söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin pek çok açıdan kilit rol oynayan, hayati bir müttefik olduğunu, bu nedenle meşru endişelerinin giderilmesi için çalışıldığını söyledi.

Finlandiya'yı ziyaret eden Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"Türkiye'nin terör örgütü PKK ile ilgili endişeleri de dahil olmak üzere tüm müttefiklerin güvenlik endişelerini ele almalıyız." diyen Stoltenberg, kendisinin ve ekibinin İsveç, Finlandiya ve Türkiye'den yetkililerle sürekli temas içinde olduğunu belirtti.

İspanya'nın başkenti Madrid'de 29-30 Haziran'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde söz konusu ülkelerin katılımı için bir anlaşmaya varılıp varılmayacağıyla ilgili soru üzerine Stoltenberg, Türkiye'nin endişelerine bir an önce yanıt verilerek sorunun çözülmesi için çalışıldığını, ancak zirvenin bu konuda bir süre bitimi niteliğini taşımayacağını dile getirdi.

Stoltenberg, "Bunlar meşru endişeler. Terörizm ve silah ihracatıyla ilgili endişeler. Hiçbir NATO müttefikinin Türkiye kadar terörist saldırılardan zarar görmediğini anlamamız ve hatırlamamız gerekiyor." dedi.

Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ'la mücadelede önemli rol oynadığını vurgulayan Stoltenberg, "Türkiye Ukrayna'ya destek ve mahsur kalan buğdayın ihraç edilmesi konusunda kilit rol oynuyor. Dolayısıyla böyle hayati bir müttefik terörizmle ilgili endişelerini paylaştığında bunu ciddiye almalıyız. ve yaptığımız da tam olarak bu. Finlandiya ve İsveç'in bu konuları masaya yatırmaya hazır olduklarına yönelik açık mesajını memnuniyetle karşılıyorum." diye konuştu.

Görüşmeler sürecek

Niinistö de Türkiye ile müzakerelerde herhangi bir gelişme olup olmadığıyla ilgili soru üzerine "İlerleme, diyalog kanallarımızın açık olması, görüşmelere devam etmemiz olarak düşünülebilir." dedi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı, "ülkesinin, Türkiye'nin endişeleriyle ilgili diğer NATO ülkelerinden farklı bir tutumu olmadığını, neden özellikle bu konuda hedef gösterildiklerini anlamakta zorlandığını" kaydetti.

YORUMLAR
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NATO'dan İsveç ve Finlandiya'ya Türkiye mesajı: Terörden daha fazla çeken başka bir ülke yok NATO'dan İsveç ve Finlandiya'ya Türkiye mesajı: Terörden daha fazla çeken başka bir ülke yok NATO Genel Sekreteri Stoltenberg İsveç ve Finlandiya'ya gidecek NATO Genel Sekreteri Stoltenberg İsveç ve Finlandiya'ya gidecek
Kaynak: AA

Jens Stoltenberg, Finlandiya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO: Türkiye'nin meşru endişelerini ciddiye alıyoruz - Son Dakika

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