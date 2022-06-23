NATO: Türkiye'nin meşru endişelerini gidermek için çalışıyoruz - Son Dakika
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NATO: Türkiye'nin meşru endişelerini gidermek için çalışıyoruz

23.06.2022 15:17
NATO: Türkiye'nin meşru endişelerini gidermek için çalışıyoruz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için yaptıkları başvuru hakkında Türkiye'nin meşru endişeleri bulunduğunu, bunları gidermeye çalıştıklarını söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için yaptıkları başvuru hakkında Türkiye'nin meşru endişeleri bulunduğunu, bunları gidermeye çalıştıklarını söyledi.

Stoltenberg, Çekya Başbakanı Petr Fiala ile NATO karargahındaki görüşmesinden sonra basına açıklama yaptı.

28-30 Haziran'daki Madrid Zirvesi'nde görüşülecek konulardan birinin Finlandiya ve İsveç'in üyelik başvuruları olduğunu hatırlatan Stoltenberg, başvuruları "tarihi" gelişme olarak değerlendirdi.

Stoltenberg, tüm müttefiklerin güvenlik endişelerinin ele alınmasını ve katılım sürecinde ilerleme sağlamak istediklerini ifade ederek, "Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri bulunuyor. Finlandiya ve İsveç ile bunları gidermek için çalışıyoruz." dedi.

Madrid Zirvesi'nde görüşülecek konulara da değinen Stoltenberg, İttifakın yeni Stratejik Konsept belgesinin kabul edileceğini, Ukrayna'ya yardımların ele alınacağını, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in liderlere hitap edeceğini, NATO'nun harcamaları ve yük paylaşımının değerlendirileceğini söyledi.

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Kaynak: AA

Jens Stoltenberg, Finlandiya, Türkiye, İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO: Türkiye'nin meşru endişelerini gidermek için çalışıyoruz - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: NATO: Türkiye'nin meşru endişelerini gidermek için çalışıyoruz - Son Dakika
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