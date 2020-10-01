NATO: "Türkiye ve Yunanistan arasında çatışmayı önleme mekanizması oluşturuldu" - Son Dakika

NATO tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ve Yunanistan askeri temsilcileri arasında yapılan bir dizi teknik toplantının ardından Doğu Akdeniz'de çatışmayı önleme mekanizması oluşturulduğu duyuruldu.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz tartışmalarında olumlu gelişmeler devam ediyor. NATO tarafından bugün yapılan açıklamada, Türkiye ve Yunanistan askeri temsilcileri arasında Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahında yapılan bir dizi teknik toplantının ardından, Doğu Akdeniz'de ikili bir askeri çatışma önleme mekanizması oluşturulduğu duyuruldu. NATO açıklamasında, "Eylül ayı başlarında başlayan teknik askeri çatışmayı önleme görüşmelerinin, hem Yunanistan hem de Türkiye ile üst düzey temasların ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından başlatıldı" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, "Mekanizma, Doğu Akdeniz'de kaza ve kaza riskini azaltmak için tasarlanmıştır. Denizde veya havada çatışmayı kolaylaştırmak için Yunanistan ile Türkiye arasında bir yardım hattının oluşturulmasını içerir" denildi.

NATO açıklamasında ayrıca, "Müttefikler arasındaki askeri çatışmayı önleme, NATO'nun daha önce oynadığı bir roldür. 1990'larda NATO, bölgede gerginliği azaltmada ve daha geniş diplomatik görüşmeler için alan sağlamada etkili olan benzer bir mekanizmanın kurulmasına yardım etti" ifadelerini kullandı. Açıklamada Stoltenberg'in mesajına da yer verildi. Genel Sekreter mesajında, "Yunanistan ve Türkiye'nin yapıcı angajmanlarıyla elde edilen askeri bir çatışmayı önleme mekanizmasının kurulmasını memnuniyetle karşılıyorum, her ikisi de NATO Müttefiklerine değer veriyordu. Bu güvenlik mekanizması, altta yatan anlaşmazlığı ele almak için diplomatik çabalar için alan yaratmaya yardımcı olabilir ve biz onu daha da geliştirmeye hazırız. Her iki Müttefikle yakın temas halinde kalacağım" denildi. - BRÜKSEL