NATO: Türkiye ve Yunanistan gelecek hafta yapılacak tatbikatları iptal etti - Son Dakika

NATO: Türkiye ve Yunanistan gelecek hafta yapılacak tatbikatları iptal etti

23.10.2020 18:19
NATO: Türkiye ve Yunanistan gelecek hafta yapılacak tatbikatları iptal etti, System.String[]

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan'ın gelecek hafta Doğu Akdeniz'de yapılacak tatbikatları iptal ettiğini bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan'ın gelecek hafta Doğu Akdeniz'de yapılacak tatbikatları iptal ettiğini bildirdi.

Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın bitiminde basın toplantı düzenledi. Doğu Akdeniz'deki durumla ilgili bir soruyu yanıtlayan Stoltenberg, "Türkiye ve Yunanistan, her iki ülkenin de milli bayramlarının kutlanacağı gelecek hafta yapılması planlanan tatbikatları iptal etme kararı aldı. Bu kararı memnuniyetle karşılıyorum." dedi.

Stoltenberg, Türkiye'nin yapıcı ve esnek tavır sergilediğini belirterek "Bunlar istenmeyen olayları ve kazaları önlemek adına doğru yönde atılmış adımlar. Ümit ederim biz de bunun üzerine Almanya'nın istikşafi görüşmelerin başlaması için yürüttüğü çabalara ekleme yapabiliriz." diye konuştu.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, tatbikatların iptal kararı Türkiye'nin önerisi üzerine alındı. Türkiye'nin sorunların diyalog ve iyi komşuluk ilişkileri içinde çözümüne yönelik anlayışı kapsamında bu teklifi yaptığı öğrenildi.

Jens Stoltenberg, Doğu Akdeniz, Yunanistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel NATO: Türkiye ve Yunanistan gelecek hafta yapılacak tatbikatları iptal etti - Son Dakika

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