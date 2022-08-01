Birleşmiş Milletler (BM) ara buluculuğunda yapılan anlaşma kapsamında Odessa'dan Ukrayna tahılının ilk sevkiyatını yapılmasını memnuniyetle karşıladığını belirten Stoltenberg, "Müttefikimiz Türkiye 'ye oynadığı çok önemli rol için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Jens Stoltenberg, Türkiye, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › NATO, Ukrayna'dan çıkan tahıl yüklü ilk gemiden memnun - Son Dakika

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