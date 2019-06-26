NATO ülkeleri gayri safi yurt içi hasılalarının ne kadarını savunmaya harcıyor?
1 saat önce
NATO tarafından açıklanan son rakamlara göre Avrupa Birliği ülkeleri ve Kanada savunma harcamalarını artırdı. Peki NATO ülkeleri gayri safi yurt içi hasılalarının ne kadarını savunmaya harcıyor?
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:08
NATO'nun, savunma bakanları toplantısı öncesinde açıkladığı son rakamlara göre Avrupa Birliği
ülkeleri ve Kanada
savunma harcamalarını artırdı. Brüksel
'de bugün başlayan ve iki gün sürecek olan toplantının gündemini Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Antlaşması ve Rusya'ya yönelik alınacak önlemler, ülkelerin savunma harcamaları, Afganistan
, IŞİD ve ortak bir uzay politikasının
onaylanması oluşturuyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump
, göreve geldiğinden bu yana Avrupa Birliği ülkelerinin ABD'den faydalandığını ve askeri harcamalarını yüzde 2'ye çıkarma sözünü yerine getirmeleri gerektiğini ifade ediyor. Birçok ülke bu yıl yine belirlenen çıtayı aşamayacak. Yunanistan
, Estonya
, İngiltere
, Romanya
, Polonya
ve Letonya
'nın yani sadece 6 Avrupa ülkesinin yükümlülüklerini yerine getirdiği görülüyor.
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