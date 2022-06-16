NATO ülkelerinin savunma bakanları Ukrayna'ya yardımı görüşmek için toplandı - Son Dakika
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NATO ülkelerinin savunma bakanları Ukrayna'ya yardımı görüşmek için toplandı

16.06.2022 10:46
NATO ülkelerinin savunma bakanları Ukrayna'ya yardımı görüşmek için toplandı

NATO üyesi ülkelerin savunma bakanları, Rusya ile savaşan Ukrayna'ya yapılacak yardımları ele almak üzere bir araya geldi.

NATO üyesi ülkelerin savunma bakanları, Rusya ile savaşan Ukrayna'ya yapılacak yardımları ele almak üzere bir araya geldi.

Brüksel'deki NATO karargahında yapılan NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg başkanlık ediyor.

Türkiye'yi toplantıda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil ediyor.

Toplantıda Ukrayna'nın ihtiyacı olan askeri yardımların neler olduğu, hangi ülkenin ne tür yardımda bulunacağı, yardımların nasıl gönderileceği gibi konuların ele alınması bekleniyor.

Ayrıca NATO'nun caydırıcılık ve savunmasının güçlendirilmesi için özellikle doğu kanadında neler yapılabileceği görüşülecek.

Bakanlar 28-30 Haziran'da yapılacak Madrid Zirvesi'nin hazırlıklarını da değerlendirecek.

Stoltenberg, toplantıdan önce ABD Savunma Bakanı Llyod Austin ile yaptığı açıklamada, NATO'nun Ukrayna'ya uzun vadeli desteğinin süreceğini, ABD'nin dün açıkladığı 1 milyar dolarlık ilave yardımı memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Madrid Zirvesi'nde Ukrayna için kapsamlı bir askeri yardım paketi üzerinde uzlaşma beklediğini vurgulayan Stoltenberg, zirveye Asya-Pasifik ortakları Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın yanı sıra NATO'ya üyelik başvurusu yapan İsveç ve Finlandiya'nın liderlerinin katılacağını aktardı.

ABD Savunma Bakanı Austin ise bugünkü toplantının Madrid Zirvesi'ne iyi bir temel hazırlayacağını söyledi.

NATO'nun güçlendirilmesi, ana değerleri ve birliğine vurgu yapan Austin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım başvurularını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Austin, iki ülkenin güçlü demokrasiler olduğunu, NATO ile aynı çizgideki değerlere sahip olduklarını ve İttifak'a katılım arzularını desteklediklerini ifade etti.

Austin ayrıca görev süresi dolan ancak bir yıl daha uzatılan Stoltenberg'e "zorlu bir dönemde" NATO Genel Sekreteri olarak kalmayı kabul ettiği için teşekkür etti.

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ABD, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık güvenlik, 225 milyon dolarlık ise insani yardımda bulanacağını açıkladı ABD, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık güvenlik, 225 milyon dolarlık ise insani yardımda bulanacağını açıkladı Rusya: Ukrayna'da Lviv, Dnipro ve Donetsk'te ABD ve Avrupa'dan gelen silahları vurduk Rusya: Ukrayna'da Lviv, Dnipro ve Donetsk'te ABD ve Avrupa'dan gelen silahları vurduk
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel NATO ülkelerinin savunma bakanları Ukrayna'ya yardımı görüşmek için toplandı - Son Dakika

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