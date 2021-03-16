NATO ülkelerinin savunma harcamaları 2020'de 1,1 trilyon dolara ulaştı - Son Dakika

NATO ülkelerinin savunma harcamaları 2020'de 1,1 trilyon dolara ulaştı

16.03.2021 15:37
NATO ülkelerinin savunma harcamaları 2020'de 1,1 trilyon dolara ulaştı, System.String[]

NATO üyesi ülkelerin 2020'deki savunma harcamaları, artmaya devam ederek 1,1 trilyon dolara yükseldi.

NATO üyesi ülkelerin 2020'deki savunma harcamaları, artmaya devam ederek 1,1 trilyon dolara yükseldi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in açıkladığı 2020 Yıllık Raporu'na göre, NATO müttefiklerinin savunma harcamalarının son yıllardaki artışı sürüyor.

Tahmini rakamlarla NATO'ya üye 30 ülke arasında en fazla savunma harcamasını yaklaşık 785 milyar dolar ile ABD yaptı. Diğer üyelerin toplam savunma harcaması 322 milyar doları buldu.

ABD'nin ardından en çok harcama yapan ülkeler 61,8 milyar dolarla İngiltere, 59 milyar dolarla Almanya, 52,8 milyar dolarla Fransa ve 26,1 milyar dolarla İtalya oldu.

NATO'nun raporunda Türkiye'nin savunma harcamaları 12,9 milyar dolar olarak gösterildi.

En az savunma harcamasında bulunan ülkeler ise 84 milyon dolarla Karadağ, 154 milyon dolarla Kuzey Makedonya, 182 milyon dolarla Arnavutluk oldu.

2020'de gayrisafi milli hasılasının yüzde 2'sinden fazlasını savunma harcamalarına ayıran ülkeler ise yüzde 3,73 ile ABD, yüzde 2,68 ile Yunanistan, yüzde 2,33 ile Estonya, yüzde 2,32 ile İngiltere, yüzde 2,31 ile Polonya, yüzde 2,27 ile Letonya, yüzde 2,13 ile Litvanya, yüzde 2,07 ile Romanya, yüzde 2,04 ile Fransa olarak kayıtlara geçti.

Norveç ve Slovakya, gayrisafi milli hasılasının yüzde 2'sini, Türkiye ise yüzde 1,86'sını savunma harcamasına ayırdı.

NATO ülkelerinde ittifaka destek yüzde 62

NATO ülkelerinde ittifaka olan destek, 2019'a göre biraz düşse de devam etti. Rapordaki ankete göre, müttefik ülkelerde yaşayanların ortalama yüzde 62'si, ülkesinin NATO üyeliğinin sürmesini istiyor. 2019'da bu oran yüzde 64 olmuştu.

NATO'ya en fazla destek verenler Arnavutluk halkı oldu. Arnavutluk'ta NATO üyeliğine destek yüzde 94'ü buldu.

Bu ülkenin ardından gelen Litvanya'da halkın yüzde 83'ü, Polonya'da yüzde 82'si, Romanya'da yüzde 80'i, Portekiz'de yüzde 78'i, Estonya ve Kuzey Makedonya'da yüzde 76'sı NATO üyeliğinin devamını savundu.

Türkiye'de NATO üyeliğine destek verenlerin oranı yüzde 61 olurken, NATO'ya en az destek yüzde 50 ile Fransa ve Karadağ, yüzde 51 ile Slovakya, yüzde 52 ile İzlanda, yüzde 55 ile Slovenya'da görüldü.

ABD'de NATO desteği yüzde 57 olarak kaydedildi.

Müttefik ülkelerdeki güvenlik algısında ise düşüş olduğu belirtildi. Anketlere göre, kendini ülkesinde güvende hissetmeyen kişilerin oranı 2019'da yüzde 21 iken 2020'de bu oran yüzde 32'ye çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri, England, Fransa, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel NATO ülkelerinin savunma harcamaları 2020'de 1,1 trilyon dolara ulaştı - Son Dakika


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