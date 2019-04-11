NATO Üye Ülke Parlamenterleri Antalya'da Toplanacak

99'uncu Rose Roth Semineri ile NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Akdeniz
ve Ortadoğu Özel Grubu (GSM) ortak toplantısı TBMM'nin ev sahipliğinde Antalya
'da düzenlenecek.
Türk ve yabancı milletvekilleri, bürokratlar, askeri temsilcilerin bir araya geleceği NATO Parlamenter Asamblesi 99. Rose-Roth Semineri ve Akdeniz- Orta Doğu
Özel Grubu Ortak toplantısı, 12-14 Nisan 2019 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek. Açılışı TBMM Başkanı Mustafa Şentop
tarafından yapılacak olan toplantıya 29 ülkeden 82 parlamenter, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve ilgili ülkelerin diplomatları katılacak. Ayrıca toplantıya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu
ve NATO PA Başkan Yardımcısı ve Türk Delegasyonu Başkanı Osman Aşkın Bak
'ın da katılacağı belirtildi.
Toplantıda, İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar
'ın, GSM Raportörü sıfatıyla 'Suriye
'deki Güncel Durum' başlıklı raporunu sunacağı belirtilirken, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile NATO PA Başkanı ve Birleşik Krallık
Avam Kamarası üyesi Madeleine Moon arasında yapılacak ikili görüşmede de Türkiye
'nin NATO'daki öncelikleri ve rolü ile NATO PA'ya katkıları konularının ele alınması öngörülüyor.
Üç gün süreceği bildirilen toplantıda, Suriye'deki durum, Orta Asya
ve Afganistan
'daki gelişmeler, mülteciliğin insani ve güvenlik boyutu, Libya
ve Sahraaltı Afrika
'daki durum, Körfez
bölgesinde değişim, Irak
'ın güvenliği, Ortadoğu'da Rusya
ve Çin
'in mevcudiyeti, Filistin
ihtilafında son gelişmeler gibi konuların görüşüleceği belirtildi. - ANKARA