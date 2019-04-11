NATO Üye Ülke Parlamenterleri Antalya'da Bir Araya Gelecek

NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) 99. Rose-Roth Semineri ve Akdeniz- Orta Doğu
Özel Grubu (GSM) ortak toplantısı, TBMM'nin ev sahipliğinde 12-14 Nisan'da Antalya
'da yapılacak.
TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 29 ülkeden 82 parlamenter, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve ilgili ülkelerin diplomatlarının katılımıyla düzenlenecek toplantının açılışını, TBMM Başkanı Mustafa Şentop
yapacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu
ile NATO PA Başkan Yardımcısı ve Türk Delegasyonu Başkanı Osman Aşkın Bak
katılımcılara hitap edilecek. AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar
da GSM Raportörü sıfatıyla " Suriye
'deki Güncel Durum" başlıklı raporu sunacak.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile NATO PA Başkanı ve Birleşik Krallık
Avam Kamarası üyesi Madeleine Moon arasında yapılacak ikili görüşmede, Türkiye
'nin NATO'daki öncelikleri ve rolü ile NATO PA'ya katkıları konuları ele alınacak.
Toplantı kapsamında, Suriye'deki son durum, Orta Asya
ve Afganistan
'daki gelişmeler, mülteciliğin insani ve güvenlik boyutu, Libya
ve Sahraaltı Afrika
'daki durum, Körfez
bölgesinde değişim, Irak
'ın güvenliği, Ortadoğu'da Rusya
ve Çin
'in mevcudiyeti, Filistin
ihtilafında son gelişmeler konuları görüşülecek.
Yarın (12 Nisan Cuma), katılımcı ülkelerin parlamenterleri, Suriyeli ve Türk çocuklardan oluşan karma takım ile futbol maçı yapacak.