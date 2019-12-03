Son Dakika Haberleri: NATO üyeleri savunmaya ne kadar harcıyor? GSYİH'nin ne kadarı savunmaya ayrılıyor?
Son Dakika Dünya NATO üyeleri savunmaya ne kadar harcıyor? GSYİH'nin ne kadarı savunmaya ayrılıyor? - Son Dakika Dünya

NATO üyeleri savunmaya ne kadar harcıyor? GSYİH'nin ne kadarı savunmaya ayrılıyor?

6 saat önce

Avrupa'nın savunma harcamalarını artırmayıp, NATO'nun büyük yükünü ABD'nin çektiğini ifade eden Trump, tüm üyelerden gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 2'sini savunmaya ayırmalarını istemişti. Peki hangi ülkeler yüzde 2 hedefini tutturdu?

NATO üyeleri savunmaya ne kadar harcıyor? GSYİH'nin ne kadarı savunmaya ayrılıyor?, System.String[]

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde IŞİD, Suriye ve Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemi gündem olurken, üyelerin pakta yaptıkları askeri katkı da tartışılan ana konulardan biri.


Avrupa'nın savunma harcamalarını artırmayıp, NATO'nun büyük yükünü ABD'nin çektiğini ifade eden Trump, tüm üyelerden gayri safi yurt içi hasılalarının yüzde 2'sini savunmaya ayırmalarını istiyor.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İngiltere, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 08:28 
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