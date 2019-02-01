NATO Üyelerinden ABD'nin Inf Kararına Destek

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ABD'den Çok Konuşulacak Karar: Gazze ve Batı Şeria'ya Yardım Kesildi

2018 Yılında Dünyanın En Çok Altın Alan Ülkeleri Rusya ve Türkiye Oldu