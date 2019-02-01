NATO üyelerinden ABD'nin INF kararına destek
1 saat önce
NATO'nun 29 üyesi, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) tek taraflı olarak çekilme kararını destekleyerek, Rusya'yı anlaşmayı ihlal etmekle suçladı.
NATO'nun 29 üyesi, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) tek taraflı olarak çekilme kararını destekleyerek, Rusya'yı anlaşmayı ihlal etmekle suçladı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:40
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