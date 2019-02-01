Son Dakika Haberleri: NATO üyelerinden ABD'nin INF kararına destek

NATO üyelerinden ABD'nin INF kararına destek

1 saat önce

NATO'nun 29 üyesi, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) tek taraflı olarak çekilme kararını destekleyerek, Rusya'yı anlaşmayı ihlal etmekle suçladı.

NATO üyelerinden ABD'nin INF kararına destek, System.String[]
NATO'nun 29 üyesi, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) tek taraflı olarak çekilme kararını destekleyerek, Rusya'yı anlaşmayı ihlal etmekle suçladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:40 

Ekonomi
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