Son Dakika Haberleri: NATO Üyelerinden Rusya'ya Kırım Çağrısı

NATO Üyelerinden Rusya'ya Kırım Çağrısı

32 dakika önce

NATO'nun 29 üyesi, Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakını tanımadığını belirterek, Kırım'ın Ukrayna'ya iade edilmesi çağrısında bulundu.

NATO Üyelerinden Rusya'ya Kırım Çağrısı, System.String[]
NATO'nun 29 üyesi, Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakını tanımadığını belirterek, Kırım'ın Ukrayna'ya iade edilmesi çağrısında bulundu.

NATO'nun 29 üyesinden oluşan Kuzey Atlantik Konseyi, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın beş yıl önce Ukrayna'ya karşı şiddet kullanarak Kırım'ı yasa dışı ilhak ettiği anımsatılarak, "Hem Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğünü hem de uluslararası hukuku ihlal eden bu gelişme, Avro-Atlantik bölgesinin güvenliğini etkilemiştir." ifadesini kullanıldı.

"Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakını güçlü bir şekilde kınıyoruz. Rusya'ya Kırım'ı Ukrayna'ya iade etmesi çağrısında bulunuyoruz." denilen açıklamada, NATO üyelerinin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediği kaydedildi.

NATO üyelerinin Kırımlı Tatarlara yönelik insan hakları ihlallerinden derin endişe duyduğu belirtilen açıklamada, Rusya'ya acilen tüm ihlallere son verme çağrısı yapıldı.

"Bu koşullarda ilişkilerde normalleşme gerçekleşemez"

Açıklamada, Rusya'nın Kırım'da askeri gücünü artırması ve Kerç Boğazı ve Azak Denizi'nde şiddet kullanımı kınanırken, Rusya'nın Karadeniz bölgesinde askeri faaliyetlerini artırma planlarından endişe duyulduğu ifade edildi.

NATO'nun Rusya'ya tepkisinin uluslararası toplumla beraber yaptırımlardan oluştuğu anımsatılan açıklamada, "Rusya uluslararası hukuka ve yükümlülüklerine uymadığı müddetçe ilişkilerde normalleşme gerçekleşemez." uyarısı yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:23 Kaynak: AA

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