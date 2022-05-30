NATO üyeliğinde Türkiye engeline takılan İsveç'ten geri adım! 3 yıldır süren silah ambargosunu kaldırdılar - Son Dakika
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NATO üyeliğinde Türkiye engeline takılan İsveç'ten geri adım! 3 yıldır süren silah ambargosunu kaldırdılar

30.05.2022 09:12

Türkiye'nin, terör örgütlerine verdiği destek nedeniyle NATO üyeliğine karşı çıktığı İsveç'ten dikkat çeken bir hamle geldi. İsveç, 2019'dan beri Türkiye'ye uyguladığı silah ambargosunda da geri adım attı. İsveç Devlet Silah İhracat Kontrol Dairesi (ISP) Başkanı Karl Evertsson, yaptığı açıklamada, "Savunma komisyonundan gelen uygulamaları duruma göre değerlendiriyoruz. Türkiye'ye bugünkü koşullarda silah satabiliriz" dedi.

İsveç Devlet Silah İhracat Kontrol Dairesi (ISP) Başkanı Karl Evertsson, İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu konusunda Türkiye ile yürütülen müzakerelere ilişkin Expressen gazetesine açıklamada bulundu.

"TÜRKİYE'NİN ŞU AN BİZİM SİLAHLARIMIZA İHTİYACI YOK"

İsveç savunma komisyonunun talep ettiği koşullarda silah ihracatı yaptıklarını kaydeden Evertsson, "Türkiye'nin şu an bizim silahlarımıza ihtiyacı yok. Bizden silah almıyorlar. Savunma komisyonundan gelen uygulamaları duruma göre değerlendiriyoruz. Türkiye'ye bugünkü koşullarda silah satabiliriz." ifadelerini kullandı.

"BU SİLAHLAR ABD LİSANSI ALTINDA ÜRETİLİYOR"

Evertsson, İsveç yapımı tanksavar AT-4 silahlarının terör örgütü PKK'nın eline nasıl geçtiğine ilişkin soruya ise "Biz, bu silahları örgütlere ihraç etmiyoruz. Bu, söz konusu silahların ABD'nin lisansı altında da üretiliyor olması ve bunların üçüncü ülkelere gönderilmesine izin verilmemesi koşuluna dikkat etmemizden kaynaklanıyor olabilir." yanıtını verdi.

2019'DAN BERİ TÜRKİYE'YE SİLAH SATMIYORLAR

ISP, 15 Ekim 2019'da Türkiye'ye silah satışını yasaklamıştı. Devlet radyosu SR'nin haberine göre, bu tarihten sonra 3 İsveç merkezli özel silah üreticisi şirketin, Türkiye'ye silah satma isteği kabul edilmemişti.

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Kaynak: AA

Türkiye, İhracat, İsveç, Silah, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO üyeliğinde Türkiye engeline takılan İsveç'ten geri adım! 3 yıldır süren silah ambargosunu kaldırdılar - Son Dakika


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