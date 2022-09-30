NATO tatbikatında ABD'nin HIMARS füze sistemleri test edildi - Son Dakika
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NATO tatbikatında ABD'nin HIMARS füze sistemleri test edildi

30.09.2022 13:28
NATO tatbikatında ABD'nin HIMARS füze sistemleri test edildi

NATO üyesi 17 ülkenin Letonya'da yaptığı tatbikatta ABD'nin HIMARS füze sistemleri de denendi.

NATO üyesi 17 ülkenin Letonya'da yaptığı tatbikatta ABD'nin HIMARS füze sistemleri de denendi.

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, 17 müttefik ülkeden 4 bin 200 askerin katılımıyla 19-30 Eylül'de "Silver Arrow" (Gümüş Ok) tatbikatı düzenlendi.

Tatbikata ABD, İngiltere, Arnavutluk, Kanada, Çekya, Danimarka, Fransa, Almanya, Macaristan, İtalya, Letonya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Polonya, Slovakya, Slovenya, İspanya katıldı. Her yıl yapılan planlı tatbikatta NATO'nun çokuluslu muharip grubu da görev aldı.

Tatbikatta ABD'nin HIMARS M142 füzeleri de hızlı konuşlanma kabiliyetlerini sergilemek üzere kullanıldı. ABD füzeleri, NATO tatbikatı için Riga ve Liepaja'daki hava üslerine C-130 kargo uçaklarıyla taşındı. Füzeler tatbikat sırasında Baltık Denizi'nde Letonya'ya ait münhasır ekonomik bölgede bulunan hedefleri vurdu.

ABD ordusunun NATO müttefikleriyle eğitim için Baltık bölgesine düzenli olarak HIMARS füze sistemlerini konuşlandırdığı belirtildi.

ABD Avrupa Özel Operasyonlar Komutanlığının bu füze sistemlerini Avrupa'nın tamamında kısa sürede konuşlandırma imkanı olduğu ifade edildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel NATO tatbikatında ABD'nin HIMARS füze sistemleri test edildi - Son Dakika

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