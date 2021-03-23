NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları ortak yazılı açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika

NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları ortak yazılı açıklama yaptı Açıklaması

23.03.2021 18:49
NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları ortak yazılı açıklama yaptı Açıklaması, System.String[]

NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, "NATO kendini uyarlamaya devam edecek.

NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, "NATO kendini uyarlamaya devam edecek. Artan tehditler ve sistematik rekabetle karşı karşıyayız. Rusya'nın saldırgan faaliyetleri Avro-Atlantik güvenliğini tehdit ederken, terörün tüm tür ve tezahürleri hepimiz için süregelen bir tehdit olmaya devam ediyor." mesajını verdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık bir yıl aradan sonra ilk kez Brüksel'deki NATO Karargahında bir araya gelen üye ülkelerin dışişleri bakanları, ortak bir yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, tarafların NATO'nun merkezde olmak üzere Avrupa ve Kuzey Amerika arasındaki transatlantik bağı teyit etmek için bir araya geldiğinin altı çizilirken, "NATO, ortak savunmamızın temelini oluşturmaktadır. Birlikte Washington Anlaşmasına olan ciddi bağlılığımızı ve 5. Madde'de belirtildiği üzere bir müttefiki hedef alan saldırının hepimize yapılmış sayılacağını teyit ederiz." değerlendirmesinde bulunuldu.

NATO'nun tarih boyunca en güçlü müttefik olarak yaklaşık 1 milyar kişinin özgürlüğünü, toprak bütünlüğünü ve ortak değerlerini güvence altına aldığı vurgulanan açıklamada, "NATO, savunma ittifakı olarak hiçbir ülkeye tehdit teşkil etmez." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, NATO'nun daha tehlikeli ve öngörülemez bir güvenlik ortamına cevaben savunma ve caydırıcılık kabiliyetlerini ve duruşunu geliştirdiği kaydedilirken, bunun 7 yıldır üstü üste artan savunma harcamaları, daha yetenekli ve hızlı güçler, önemli misyon ve operasyonlar ile ortaklarla daha derin bağlarla gerçekleştirildiği aktarıldı.

Müttefiklerin daha adil yük paylaşımı konusunda ilerleme sağladığı belirtilen açıklamada, "Avrupa ve Kuzey Amerika'daki müttefiklerimiz bölünmez güvenliğimize sağladıkları katkıları memnuniyetle karşılıyor, daha fazlasını yapmamız gerektiği bilinciyle yapacağımızı teyit ediyoruz." vurgusu yapıldı.

"Terörün tüm tür ve tezahürleri süregelen tehdit olmaya devam ediyor"

Açıklamada, "NATO kendini uyarlamaya devam edecek. Artan tehditler ve sistematik rekabetle karşı karşıyayız. Rusya'nın saldırgan faaliyetleri Avro-Atlantik güvenliğini tehdit ederken, terörün tüm tür ve tezahürleri hepimiz için süregelen bir tehdit olmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Saldırgan ve otoriter güçler ile devlet dışı aktörlerin hibrit ve siber tehditler, yeni teknolojilerin kötü niyetle kullanımı ve asimetrik tehditlerle kurallara dayalı uluslararası düzeni zorladığı belirtilen açıklamada, Kovid-19 salgınının da sürekli değişen sınamalarla karşı karşıya olunduğunu gösterdiği, NATO'nun kriz sürecinde savunma ve operasyonel etkinliğini sağlamaya devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, transatlantik ortaklığının ortak savunma, siyasi uyum ve kurallara dayalı uluslararası düzenin temel taşı olmaya devam ettiğinin altı çizilirken, bu yıl düzenlenecek NATO Zirvesi'nin transatlantik ilişkilerde yeni bir sayfa açacağı ve gelecek için yön belirleyeceği vurgulandı.

2019 Londra Zirvesi kararları uyarınca, NATO'nun siyasi boyutunu güçlendirmeye devam edeceği belirtilen açıklamada, NATO Stratejik Konsepti'nin de güncellenmesini öneren düşünce sürecinin memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.

Açıklamada, "NATO'nun dayanıklılığı, askeri gücü ve küresel bakışını bizimle ortak hedefleri paylaşan uluslararası örgütlerle yakın bağ kurarak daha da güçlendireceğiz. Güvenlik, refah, demokrasi ve özgürlüklerimizi güvence altına almak için birlikte durmaya ve birlikte çalışmaya devam edeceğiz." mesajı verildi.

Kuzey Amerika, Washington, Brüksel, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları ortak yazılı açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika


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