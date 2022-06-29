NATO üyesi ülkelerin kadın bakanları zirvede buluştu

İspanya 'nın başkenti Madrid 'de devam eden NATO Zirvesi kapsamında, üye ülkelerin kadın bakanları bir araya geldi.

Kaynak: AA

İspanya, Madrid, Güncel, Son Dakika

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