"NATO üyesine saldırı olduğunda bu otomatikman dünya savaşına yol açar" - Son Dakika
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"NATO üyesine saldırı olduğunda bu otomatikman dünya savaşına yol açar"

03.03.2022 08:52
"NATO üyesine saldırı olduğunda bu otomatikman dünya savaşına yol açar"

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Polonya'nın Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa dahil olmayacağını açıklayarak, "NATO üyesine saldırı olduğunda bu otomatikman dünya savaşına yol açar" dedi.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Polonya'nın Rusya- Ukrayna arasındaki savaşa dahil olmayacağını açıklayarak, "NATO üyesine saldırı olduğunda bu otomatikman dünya savaşına yol açar" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Polonya'da Ulusal Güvenlik Konseyi toplandı. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda toplantının ardından yaptığı açıklamada, Polonya'nın Ukrayna-Rusya arasındaki savaşa dahil olmayacağını açıkladı. Dezenformasyon konusuna vurgu yapan Duda, artarak devam eden bu durumla ilgili meclisi, meclis çatısı altındaki kurumları ve milletvekillerini özellikle uyardı.

"Polonyalı askerlerin kesinlikle savaşa gönderilmeyecek"

"Savaşta yer alacağımızı, hazırlıklar yaptığımızı, Ukrayna'ya savaş malzemeleri gönderdiğimizi ve askerlerimizi savaşa göndermek istediğimizi söyleyenlere lütfen kulak asmayın" ifadelerini kullanan Duda, Polonyalı askerlerin kesinlikle savaşa gönderilmeyeceğini ve Polonyalı askerlerin savaşmasına gerek kalmayacağına inandığını belirtti.

Duda, "Ülkemizi savunmak gerekirse savunacağız ancak bize saldırılacağına dair hiçbir gösterge yok" ifadelerini kullanarak, "Biz NATO'nun bir parçasıyız, ABD ve NATO her defasında 5. madde ile ilgili taahhüdünü yeniliyor ki zaten bir NATO üyesine saldırı olduğunda bu otomatikman dünya savaşına yol açar, böyle bir durumun oluşacağını zannetmiyorum" dedi.

Sığınmacılarla ilgili de konuşan Duda, "Daha önce Belarus yönetiminin baskısıyla Polonya sınırını geçmeye çalışan sığınmacıların, Ukrayna'dan gelen göç dalgası ile ülkeye giriş yaptığına dair korkuya yer verilmemesi gerektiğini ve böyle bir duruma dair herhangi bir bulguya rastlanılmadı" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'dan Polonya'ya gelen sığınmacılar arasında birkaç bin öğrenci de bulunduğunu açıklayan Duda, bu insanların savaştan canlarını kurtarmak için ülkesine kaçtıklarını ve Polonya halkından bu sığınmacıları sıcak bir şekilde karşılamalarını istedi.

Milletvekillerinden, Ukrayna'ya Avrupa Birliği'ne (AB) aday ülke statüsü verilmesi için de lobbi yapmalarını isteyen Duda, Ukrayna'nın AB üyeliğini kendisi de dahil olmak üzere dokuz cumhurbaşkanının da desteklediğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile de görüştüğünü açıklayan Duda, Zelenskiy'nin tüm güçleriyle Ukrayna'nın başkenti Kiev'i savunacaklarını söylediğini aktararak, Zelenskiy'nin şehirdeki toplu konutların, yerleşim bölgelerinin de bombalandığını ve insanların sebepsiz yere öldüğünü söylediğini ifade etti.

(Mert Ürkmez-İHA)

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Kaynak: İHA

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