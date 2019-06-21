NATO, uzayı savaş alanı olarak tanımaya hazırlanıyor
11 dakika önce
NATO, yeni tehditlere karşı uzayı savaş alanı olarak tanımak için hazırlanıyor. Konu ile ilgili karar, 3-4 Aralık tarihlerinde Londra’da düzenlenecek NATO zirvesinde alınacak.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:08
Savunma ittifakı NATO, yeni tehditlere karşı uzayı savaş alanı olarak tanımaya hazırlanıyor. Reuters
konu ile ilgili kararın 3-4 Aralık
tarihlerinde Londra
'da düzenlenecek NATO zirvesinde alınacağını duyurdu.
Dünya savaşın eşiğinde! Trump, İran'a süre verdi
İngiltere'de Muhafazakar Partili Başkan, Greenpeace üyesini yaka paça dışarı attı
Mursi'nin defnedildiği mezarlığı sadece İsrail kanalının görüntülemesine izin verdiler
Afrika'da katliam! Yüzlerce akbaba zehirlenerek öldürüldü