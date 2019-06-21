Son Dakika Haberleri: NATO, uzayı savaş alanı olarak tanımaya hazırlanıyor
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NATO, uzayı savaş alanı olarak tanımaya hazırlanıyor

11 dakika önce

NATO, yeni tehditlere karşı uzayı savaş alanı olarak tanımak için hazırlanıyor. Konu ile ilgili karar, 3-4 Aralık tarihlerinde Londra’da düzenlenecek NATO zirvesinde alınacak.

NATO, uzayı savaş alanı olarak tanımaya hazırlanıyor, System.String[]
Savunma ittifakı NATO, yeni tehditlere karşı uzayı savaş alanı olarak tanımaya hazırlanıyor.

Reuters konu ile ilgili kararın 3-4 Aralık tarihlerinde Londra'da düzenlenecek NATO zirvesinde alınacağını duyurdu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:08 
Aralık, Londra, Dünya
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